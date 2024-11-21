Китайские геологи нашли невероятные запасы золота

Геологи в провинции Хунань в КНР нашли запасы золота стоимостью в 82,8 млрд
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На глубине обнаружили свыше 40 золотоносных жил
На глубине обнаружили свыше 40 золотоносных жил Фото:

Китайские геологи обнаружили огромные запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов в провинции Хунань. Об этом рассказали в Геологическом управлении провинции.

«Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более трех тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн», — передает сообщение Геологического управления РИА Новости. 

Там добавили, что было найдено более 40 золотоносных жил, с общими запасами 300,2 тонны и максимальным содержанием 138 граммов золота на тонну. Китай остается крупнейшим добытчиком золота в мире. В 2023 году его доля от добычи составила 10%.

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Китайские геологи обнаружили огромные запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов в провинции Хунань. Об этом рассказали в Геологическом управлении провинции. «Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более трех тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн», — передает сообщение Геологического управления РИА Новости.  Там добавили, что было найдено более 40 золотоносных жил, с общими запасами 300,2 тонны и максимальным содержанием 138 граммов золота на тонну. Китай остается крупнейшим добытчиком золота в мире. В 2023 году его доля от добычи составила 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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