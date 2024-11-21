Китайские геологи нашли невероятные запасы золота

Китайские геологи обнаружили огромные запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов в провинции Хунань. Об этом рассказали в Геологическом управлении провинции.
«Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более трех тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн», — передает сообщение Геологического управления РИА Новости.
Там добавили, что было найдено более 40 золотоносных жил, с общими запасами 300,2 тонны и максимальным содержанием 138 граммов золота на тонну. Китай остается крупнейшим добытчиком золота в мире. В 2023 году его доля от добычи составила 10%.
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