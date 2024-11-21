Российские фронтовые успехи свидетельствуют о крайне слабом положении Украины. По мнению западных журналистов, сейчас киевский режим переживает самые тяжелые времени с начала спецоперации.
«Россия добилась значительных успехов на СВО. Сейчас Украина находится в более слабом положении, чем когда-либо с начала конфликта», — пишет The Times.
ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов и новобранцев. На кураховском направлении (ДНР) на передовых позициях ранее оказались женщины, рассказал участник боевых действий. Украинские военные в период конфликта наносят удары по социальной инфраструктуре, при этом целями ВС РФ являются только военные объекты. В этом одно из главных отличий двух армий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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