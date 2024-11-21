21 ноября 2024

The Times: Украина оказалась в самом слабом положении с начала СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские военные уступают российским по всем направлениям
Украинские военные уступают российским по всем направлениям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские фронтовые успехи свидетельствуют о крайне слабом положении Украины. По мнению западных журналистов, сейчас киевский режим переживает самые тяжелые времени с начала спецоперации.

«Россия добилась значительных успехов на СВО. Сейчас Украина находится в более слабом положении, чем когда-либо с начала конфликта», — пишет The Times.

ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов и новобранцев. На кураховском направлении (ДНР) на передовых позициях ранее оказались женщины, рассказал участник боевых действий. Украинские военные в период конфликта наносят удары по социальной инфраструктуре, при этом целями ВС РФ являются только военные объекты. В этом одно из главных отличий двух армий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Российские фронтовые успехи свидетельствуют о крайне слабом положении Украины. По мнению западных журналистов, сейчас киевский режим переживает самые тяжелые времени с начала спецоперации. «Россия добилась значительных успехов на СВО. Сейчас Украина находится в более слабом положении, чем когда-либо с начала конфликта», — пишет The Times. ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов и новобранцев. На кураховском направлении (ДНР) на передовых позициях ранее оказались женщины, рассказал участник боевых действий. Украинские военные в период конфликта наносят удары по социальной инфраструктуре, при этом целями ВС РФ являются только военные объекты. В этом одно из главных отличий двух армий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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