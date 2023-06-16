Маршрутное такси потушили, но транспорт полностью уничтожен
В Екатеринбурге в микрорайоне Академический загорелось маршрутное такси. Фото пожара поделились очевидцы.
«Пожар произошел ранним утром. Перекресток улиц Обьездная — Серафимы Дерябиной», — уточнила Наталья П. в telegram-канале E1.RU.
Очевидцы добавили, что на вызов оперативно прибыли пожарные и потушили маршрутку, однако транспортное средство полностью уничтожено. Также они уточнили, что в салоне не было пассажиров, а водитель успел выйти.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
Маршрутное такси было полностью объято огнем
Транспорт полностью уничтожен
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