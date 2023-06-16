16 июня 2023

В Екатеринбурге сгорела маршрутка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецтренировка по ликвидации последствий ДТП. Магнитогорск, мчс, пожарная машина, пожарные
Маршрутное такси потушили, но транспорт полностью уничтожен Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Академический загорелось маршрутное такси. Фото пожара поделились очевидцы.

«Пожар произошел ранним утром. Перекресток улиц Обьездная — Серафимы Дерябиной», — уточнила Наталья П. в telegram-канале E1.RU.

Очевидцы добавили, что на вызов оперативно прибыли пожарные и потушили маршрутку, однако транспортное средство полностью уничтожено. Также они уточнили, что в салоне не было пассажиров, а водитель успел выйти.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Маршрутное такси было полностью объято огнем
Маршрутное такси было полностью объято огнем
Фото:
Транспорт полностью уничтожен
Транспорт полностью уничтожен
Фото:

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В Екатеринбурге в микрорайоне Академический загорелось маршрутное такси. Фото пожара поделились очевидцы. «Пожар произошел ранним утром. Перекресток улиц Обьездная — Серафимы Дерябиной», — уточнила Наталья П. в telegram-канале E1.RU. Очевидцы добавили, что на вызов оперативно прибыли пожарные и потушили маршрутку, однако транспортное средство полностью уничтожено. Также они уточнили, что в салоне не было пассажиров, а водитель успел выйти. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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