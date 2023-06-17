17 июня 2023

ТАСС: дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ при первом же применении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, квадрокоптер, дрон
Борт невозможно обнаружить противнику, сообщили в бюро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ при первом боевом применении. Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Око».

«Первое боевое применение „Привет-82“ прошло, целью являлся опорный пункт ВСУ. Старт беспилотника происходил из тыла, а „подхват“ осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным», — передает информацию КБ ТАСС.

В бюро уточнили, что борт невозможно обнаружить противнику, так как он работает в режиме радиомолчания. Около линии боестолкновения оператор при помощи пульта идет на цель.

Ранее «Око» анонсировало первый полет дрона «Привет-82». В бюро указали, что он уже прошел испытания и в зоне СВО находятся 12 таких дрона. Также сообщалось, что для управления этим дроном на передовой не нужно будет держать катапульту и дроны, оператору понадобятся только очки и пульт управления, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ при первом боевом применении. Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Око». «Первое боевое применение „Привет-82“ прошло, целью являлся опорный пункт ВСУ. Старт беспилотника происходил из тыла, а „подхват“ осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным», — передает информацию КБ ТАСС. В бюро уточнили, что борт невозможно обнаружить противнику, так как он работает в режиме радиомолчания. Около линии боестолкновения оператор при помощи пульта идет на цель. Ранее «Око» анонсировало первый полет дрона «Привет-82». В бюро указали, что он уже прошел испытания и в зоне СВО находятся 12 таких дрона. Также сообщалось, что для управления этим дроном на передовой не нужно будет держать катапульту и дроны, оператору понадобятся только очки и пульт управления, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...