ТАСС: дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ при первом же применении

18 июня 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Борт невозможно обнаружить противнику, сообщили в бюро Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ при первом боевом применении. Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Око». «Первое боевое применение „Привет-82“ прошло, целью являлся опорный пункт ВСУ. Старт беспилотника происходил из тыла, а „подхват“ осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным», — передает информацию КБ ТАСС. В бюро уточнили, что борт невозможно обнаружить противнику, так как он работает в режиме радиомолчания. Около линии боестолкновения оператор при помощи пульта идет на цель. Ранее «Око» анонсировало первый полет дрона «Привет-82». В бюро указали, что он уже прошел испытания и в зоне СВО находятся 12 таких дрона. Также сообщалось, что для управления этим дроном на передовой не нужно будет держать катапульту и дроны, оператору понадобятся только очки и пульт управления, передает телеканал 360.

Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ при первом боевом применении. Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Око». «Первое боевое применение „Привет-82“ прошло, целью являлся опорный пункт ВСУ. Старт беспилотника происходил из тыла, а „подхват“ осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным», — передает информацию КБ ТАСС. В бюро уточнили, что борт невозможно обнаружить противнику, так как он работает в режиме радиомолчания. Около линии боестолкновения оператор при помощи пульта идет на цель. Ранее «Око» анонсировало первый полет дрона «Привет-82». В бюро указали, что он уже прошел испытания и в зоне СВО находятся 12 таких дрона. Также сообщалось, что для управления этим дроном на передовой не нужно будет держать катапульту и дроны, оператору понадобятся только очки и пульт управления, передает телеканал 360.