Дроны «Привет-82» впервые применят в зоне СВО

Дальность полетов дронов составляет до 30 километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дроны-камикадзе «Привет-82» прошли испытания и проходят подготовку к применению в различных подразделениях в зоне СВО. Об этом сообщил в конструкторском бюро (КБ) «Око».

«Привет-82» прошел летные испытания. В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы», — передает информацию бюро ТАСС. Уточняется, что в зоне СВО уже находятся 12 таких аппаратов. Дальность их полетов составляет до 30 километров, скорость — до 140 километров в час.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие используют дроны из дерева, чтобы обмануть украинских солдат. Так они расчищали путь ракетам и дронам-камикадзе, пишет «Национальная служба новостей». Боец с позывным Брат рассказал, что солдаты ВС РФ научились сбивать украинские беспилотники без взрывчатки.