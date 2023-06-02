Дроны «Привет-82» впервые применят в зоне СВО

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, дрон
Дальность полетов дронов составляет до 30 километров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дроны-камикадзе «Привет-82» прошли испытания и проходят подготовку к применению в различных подразделениях в зоне СВО. Об этом сообщил в конструкторском бюро (КБ) «Око».

«Привет-82» прошел летные испытания. В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы», — передает информацию бюро ТАСС. Уточняется, что в зоне СВО уже находятся 12 таких аппаратов. Дальность их полетов составляет до 30 километров, скорость — до 140 километров в час.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие используют дроны из дерева, чтобы обмануть украинских солдат. Так они расчищали путь ракетам и дронам-камикадзе, пишет «Национальная служба новостей». Боец с позывным Брат рассказал, что солдаты ВС РФ научились сбивать украинские беспилотники без взрывчатки.

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Дроны-камикадзе «Привет-82» прошли испытания и проходят подготовку к применению в различных подразделениях в зоне СВО. Об этом сообщил в конструкторском бюро (КБ) «Око». «Привет-82» прошел летные испытания. В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы», — передает информацию бюро ТАСС. Уточняется, что в зоне СВО уже находятся 12 таких аппаратов. Дальность их полетов составляет до 30 километров, скорость — до 140 километров в час. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие используют дроны из дерева, чтобы обмануть украинских солдат. Так они расчищали путь ракетам и дронам-камикадзе, пишет «Национальная служба новостей». Боец с позывным Брат рассказал, что солдаты ВС РФ научились сбивать украинские беспилотники без взрывчатки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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