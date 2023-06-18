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В ХМАО начался пожар рядом с теплотрассой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, пожарный гидрант
В Урае загорелась трава рядом с теплотрассой Фото:

В Урае начался пожар в промзоне рядом с теплотрассой. Об этом сообщил агентству очевидец происшествия — депутат думы Урая Леонард Насибуллин.

«В Урае пожар в районе промбазы рядом с водозабором на выезде из города. Рядом теплотрасса, везде валяется мусор, кто-то поджег траву, но никого рядом нет: ни пожарных, ни спасательных служб», — сообщил Насибуллин.

URA.RU обратилось в МЧС за комментарием. «В Урае горит трава на территории в 10 квадратных метров. На месте уже работает пожарно-спасательный отряд. Подробности будут после ликвидации возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО из-за лесных пожаров ограничили движение на автодороге На трассе между Ураем и Междуреченским было сильное задымление.

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В Урае начался пожар в промзоне рядом с теплотрассой. Об этом сообщил агентству очевидец происшествия — депутат думы Урая Леонард Насибуллин. «В Урае пожар в районе промбазы рядом с водозабором на выезде из города. Рядом теплотрасса, везде валяется мусор, кто-то поджег траву, но никого рядом нет: ни пожарных, ни спасательных служб», — сообщил Насибуллин. URA.RU обратилось в МЧС за комментарием. «В Урае горит трава на территории в 10 квадратных метров. На месте уже работает пожарно-спасательный отряд. Подробности будут после ликвидации возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО из-за лесных пожаров ограничили движение на автодороге На трассе между Ураем и Междуреченским было сильное задымление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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