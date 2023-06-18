В Урае начался пожар в промзоне рядом с теплотрассой. Об этом сообщил агентству очевидец происшествия — депутат думы Урая Леонард Насибуллин.
«В Урае пожар в районе промбазы рядом с водозабором на выезде из города. Рядом теплотрасса, везде валяется мусор, кто-то поджег траву, но никого рядом нет: ни пожарных, ни спасательных служб», — сообщил Насибуллин.
URA.RU обратилось в МЧС за комментарием. «В Урае горит трава на территории в 10 квадратных метров. На месте уже работает пожарно-спасательный отряд. Подробности будут после ликвидации возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО из-за лесных пожаров ограничили движение на автодороге На трассе между Ураем и Междуреченским было сильное задымление.
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