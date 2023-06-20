Россия справилась с «утечкой мозгов» без введения программ для специалистов

Российские IT-специалисты, ранее покинувшие страну, самостоятельно возвращаются на родину. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
По словам Шадаева, государству не пришлось реализовывать специальные программы для возвращения айтишников-релокантов. Он заявил, что IT-специалисты возвращаются в Россию самостоятельно, передает ТАСС.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков отмечал, что российские специалисты уезжают на Запад не за материальной выгодой, а за самореализацией. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в стране необходимо создать условия для защиты от «утечки мозгов». Правительство намеревалось ограничить ученых в контакте с иностранными коллегами.
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