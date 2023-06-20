Россия справилась с «утечкой мозгов» без введения программ для специалистов

Глава Минцифры Шадаев: IT-специалисты самостоятельно возвращаются в Россию
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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Россия вернула айтишников без реализации специальных программ, заявил Шадаев Фото:

Российские IT-специалисты, ранее покинувшие страну, самостоятельно возвращаются на родину. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По словам Шадаева, государству не пришлось реализовывать специальные программы для возвращения айтишников-релокантов. Он заявил, что IT-специалисты возвращаются в Россию самостоятельно, передает ТАСС.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков отмечал, что российские специалисты уезжают на Запад не за материальной выгодой, а за самореализацией. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в стране необходимо создать условия для защиты от «утечки мозгов». Правительство намеревалось ограничить ученых в контакте с иностранными коллегами.

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Российские IT-специалисты, ранее покинувшие страну, самостоятельно возвращаются на родину. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По словам Шадаева, государству не пришлось реализовывать специальные программы для возвращения айтишников-релокантов. Он заявил, что IT-специалисты возвращаются в Россию самостоятельно, передает ТАСС. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отмечал, что российские специалисты уезжают на Запад не за материальной выгодой, а за самореализацией. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в стране необходимо создать условия для защиты от «утечки мозгов». Правительство намеревалось ограничить ученых в контакте с иностранными коллегами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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