Россия справилась с «утечкой мозгов» без введения программ для специалистов

Глава Минцифры Шадаев: IT-специалисты самостоятельно возвращаются в Россию

20 июня 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Россия вернула айтишников без реализации специальных программ, заявил Шадаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские IT-специалисты, ранее покинувшие страну, самостоятельно возвращаются на родину. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По словам Шадаева, государству не пришлось реализовывать специальные программы для возвращения айтишников-релокантов. Он заявил, что IT-специалисты возвращаются в Россию самостоятельно, передает ТАСС. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отмечал, что российские специалисты уезжают на Запад не за материальной выгодой, а за самореализацией. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в стране необходимо создать условия для защиты от «утечки мозгов». Правительство намеревалось ограничить ученых в контакте с иностранными коллегами.

Российские IT-специалисты, ранее покинувшие страну, самостоятельно возвращаются на родину. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По словам Шадаева, государству не пришлось реализовывать специальные программы для возвращения айтишников-релокантов. Он заявил, что IT-специалисты возвращаются в Россию самостоятельно, передает ТАСС. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отмечал, что российские специалисты уезжают на Запад не за материальной выгодой, а за самореализацией. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в стране необходимо создать условия для защиты от «утечки мозгов». Правительство намеревалось ограничить ученых в контакте с иностранными коллегами.