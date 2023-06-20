Шесть пермяков отправили в больницу после ДТП

21 июня 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

В больницу доставлены шесть пострадавших, четыре из них — дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Сепач (Пермский край) ночью 21 июня произошло ДТП с шестью пострадавшими, четверо из которых — дети. Местный житель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто, сообщает telegram-канал ГУ МВД по Пермскому краю. «По предварительной информации, 22-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, в районе дома 13А по ул. Ленина выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с ВАЗ-2110. Шесть человек, в том числе четыре несовершеннолетних, доставлены в больницу для обследования», — сообщает полиция. Сотрудники правоохранительных органов на данный момент проводят проверку по факту аварии. Ранее URA.RU рассказывало о смертельной аварии в Березниках, в результате которой погибло два человека, еще один получил серьезные травмы. Виновник ДТП в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости на перекрестке врезался в чужое авто.

В селе Сепач (Пермский край) ночью 21 июня произошло ДТП с шестью пострадавшими, четверо из которых — дети. Местный житель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто, сообщает telegram-канал ГУ МВД по Пермскому краю. «По предварительной информации, 22-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, в районе дома 13А по ул. Ленина выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с ВАЗ-2110. Шесть человек, в том числе четыре несовершеннолетних, доставлены в больницу для обследования», — сообщает полиция. Сотрудники правоохранительных органов на данный момент проводят проверку по факту аварии. Ранее URA.RU рассказывало о смертельной аварии в Березниках, в результате которой погибло два человека, еще один получил серьезные травмы. Виновник ДТП в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости на перекрестке врезался в чужое авто.