Пермяка приговорили к 7 годам лишения свободы после смертельного ДТП

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Также судья постановил пермяку выплатить пострадавшему 1,2 млн рублей Фото:

Суд в Березниках (Пермский край) приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека и еще один получил серьезные травмы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — говорится на сайте. Также березниковец должен будет выплатить одному из потерпевших компенсацию в размере 1,2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ДТП произошло в сентябре прошлого года. Осужденный в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в чужое авто. Из-за столкновения пассажиры обеих машин скончались на месте. Водителю второго авто нанесен тяжкий вред здоровью.

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Суд в Березниках (Пермский край) приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека и еще один получил серьезные травмы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — говорится на сайте. Также березниковец должен будет выплатить одному из потерпевших компенсацию в размере 1,2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. ДТП произошло в сентябре прошлого года. Осужденный в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в чужое авто. Из-за столкновения пассажиры обеих машин скончались на месте. Водителю второго авто нанесен тяжкий вред здоровью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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