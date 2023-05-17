Пермяка приговорили к 7 годам лишения свободы после смертельного ДТП

17 мая 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Также судья постановил пермяку выплатить пострадавшему 1,2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд в Березниках (Пермский край) приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека и еще один получил серьезные травмы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — говорится на сайте. Также березниковец должен будет выплатить одному из потерпевших компенсацию в размере 1,2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. ДТП произошло в сентябре прошлого года. Осужденный в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в чужое авто. Из-за столкновения пассажиры обеих машин скончались на месте. Водителю второго авто нанесен тяжкий вред здоровью.

Суд в Березниках (Пермский край) приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека и еще один получил серьезные травмы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — говорится на сайте. Также березниковец должен будет выплатить одному из потерпевших компенсацию в размере 1,2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. ДТП произошло в сентябре прошлого года. Осужденный в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в чужое авто. Из-за столкновения пассажиры обеих машин скончались на месте. Водителю второго авто нанесен тяжкий вред здоровью.