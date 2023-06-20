В ЯНАО нашли тело утонувшего мужчины, пропавшего неделю назад

Водолазы нашли в реке Надым тело пропавшего неделю назад мужчины
В Надымском районе ЯНАО обнаружили тело утонувшего мужчины, пропавшего 13 июня. Данный факт URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
«Утонувшего нашли в реке Надым. Делом занимаются сотрудники полиции», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Ведутся следственные мероприятия
Ранее региональные СМИ сообщили, что 13 июня в отряд «Ямалспас» поступило заявление о пропавшем местном жителе. Силами спасателей были организованы поиски пропавшего ямальца, в том числе и с привлечением водолазов. Тело погибшего обнаружено 21 июня в реке Надым.
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