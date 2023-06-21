Телефонные мошенники отнимают деньги у пожилых тюменцев по новой схеме

Телефонные мошенники обзванивают тюменских пенсионеров в день получения пенсии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Телефонные мошенники обзванивают пожилых тюменцев в день получения пенсии, чтобы обманом выманить у них деньги. Такую версию агентству сообщил сын 85-летней жительницы Тюмени, пострадавшей от рук злоумышленников.

«В день получения пенсии на домашний телефон моей пожилой мамы буквально обрушился шквал звонков от незнакомых людей. Ей сказали, что я попал в беду, и чтобы меня выручить, срочно нужны деньги. Я немного не успел доехать домой: она поверила в их сказки, и отдала всю пенсию. К дому подъехал незнакомый мужчина, и мама скинула ему деньги с балкона. В полицию обращаться не стал. Не хочу лишних переживаний для мамы. Ей уже 85 лет», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU.

Мужчина добавил, что звонки от мошенников поступают его матери не в первый раз. Как правило, злоумышленники звонят ей именно в день получения пенсии.

На официальном сайте УМВД России по Тюменской области создан раздел по противодействию мошенничеству. Там, в частности, указано, что зачастую жертвами злоумышленников становятся именно пожилые люди. Поскольку преступники оказывают на них сильное психологическое давление.