Челябинцев предупредили о взрывах на трассе

Госавтоинспекция Челябинской области: движение на трассе ограничат из-за реконструкции

На трассе М-5 будут проводиться буровзрывные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ашинском районе Челябинской области 22 июня на участке трассы М-5 с 1565 по 1576 км ограничат движение из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«22 июня с 10:00 до 13:00 часов на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района ограничат движение. Будут проводиться буровзрывные работы во время реконструкции трассы», — уточнили в ведомстве.

Для легковых и пассажирских автомобилей есть объезд — участок по региональным дорогам по маршруту «Сим — Миньяр — Ашу». Проезд грузовому транспорту будет запрещен.