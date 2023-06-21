21 июня 2023

Челябинцев предупредили о взрывах на трассе

Госавтоинспекция Челябинской области: движение на трассе ограничат из-за реконструкции
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
На трассе М-5 будут проводиться буровзрывные работы Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 22 июня на участке трассы М-5 с 1565 по 1576 км ограничат движение из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«22 июня с 10:00 до 13:00 часов на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района ограничат движение. Будут проводиться буровзрывные работы во время реконструкции трассы», — уточнили в ведомстве.

Для легковых и пассажирских автомобилей есть объезд — участок по региональным дорогам по маршруту «Сим — Миньяр — Ашу». Проезд грузовому транспорту будет запрещен.

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В Ашинском районе Челябинской области 22 июня на участке трассы М-5 с 1565 по 1576 км ограничат движение из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «22 июня с 10:00 до 13:00 часов на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района ограничат движение. Будут проводиться буровзрывные работы во время реконструкции трассы», — уточнили в ведомстве. Для легковых и пассажирских автомобилей есть объезд — участок по региональным дорогам по маршруту «Сим — Миньяр — Ашу». Проезд грузовому транспорту будет запрещен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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