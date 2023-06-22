22 июня 2023

Тюменка, лишенная родительских прав, не платила алименты 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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За 12 лет женщина задолжала своему ребенку два миллиона рублей Фото:

Жительница Исетского района Тюменской области 12 лет не платила алименты после того, как ее лишили родительских прав. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В 2011 году женщина была лишена родительских прав в отношении своего сына, который был передан в приемную семью, а с матери взысканы алименты. За все это время Наталья не виделась с сыном и не платила алименты, за что ранее привлекалась к административной и уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Общая сумма долга превысила два миллиона рублей. В сентябре ребенку исполнится 18 лет, однако алименты все равно будут взысканы. Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев.

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Жительница Исетского района Тюменской области 12 лет не платила алименты после того, как ее лишили родительских прав. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В 2011 году женщина была лишена родительских прав в отношении своего сына, который был передан в приемную семью, а с матери взысканы алименты. За все это время Наталья не виделась с сыном и не платила алименты, за что ранее привлекалась к административной и уголовной ответственности», — говорится в сообщении. Общая сумма долга превысила два миллиона рублей. В сентябре ребенку исполнится 18 лет, однако алименты все равно будут взысканы. Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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