Тюменка, лишенная родительских прав, не платила алименты 12 лет

Жительница Исетского района Тюменской области 12 лет не платила алименты после того, как ее лишили родительских прав. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«В 2011 году женщина была лишена родительских прав в отношении своего сына, который был передан в приемную семью, а с матери взысканы алименты. За все это время Наталья не виделась с сыном и не платила алименты, за что ранее привлекалась к административной и уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
Общая сумма долга превысила два миллиона рублей. В сентябре ребенку исполнится 18 лет, однако алименты все равно будут взысканы. Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев.
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