23 июня 2023

В Кургане бывшие вагнеровцы не планируют акции из-за мятежа Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд Защитники Отечества. Челябинск, чвк вагнер
Курганские вагнеровцы не планируют акции из-за мятежа Фото:

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» в Кургане не планируют никаких встреч и акций из-за мятежа Пригожина. Об этом сообщили URA.RU бывшие сотрудники военной компании.

«Курганские вагнеровцы не поддерживают сторонников частной армии и не намерены выступать против действующей власти. Они хорошо понимают меру ответственности за поддержку мятежа», — рассказал источник из числа бывших бойцов ЧВК.

По словам источника из состава бывших вагнеровцев, их лидер в Кургане сам раньше служил в силовых структурах. Его негативный настрой к мятежу, как отметил собеседник агентства, разделяют и бывшие бойцы ЧВК, которые живут в Курганской области.

Ранее в Кургане в здание, где располагается центр ЧВК «Вагнер», приходили представители силовых структур. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с силовиками. В самой организации информацию URA.RU подтвердили.

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Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» в Кургане не планируют никаких встреч и акций из-за мятежа Пригожина. Об этом сообщили URA.RU бывшие сотрудники военной компании. «Курганские вагнеровцы не поддерживают сторонников частной армии и не намерены выступать против действующей власти. Они хорошо понимают меру ответственности за поддержку мятежа», — рассказал источник из числа бывших бойцов ЧВК. По словам источника из состава бывших вагнеровцев, их лидер в Кургане сам раньше служил в силовых структурах. Его негативный настрой к мятежу, как отметил собеседник агентства, разделяют и бывшие бойцы ЧВК, которые живут в Курганской области. Ранее в Кургане в здание, где располагается центр ЧВК «Вагнер», приходили представители силовых структур. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с силовиками. В самой организации информацию URA.RU подтвердили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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