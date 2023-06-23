В Кургане бывшие вагнеровцы не планируют акции из-за мятежа Пригожина

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» в Кургане не планируют никаких встреч и акций из-за мятежа Пригожина. Об этом сообщили URA.RU бывшие сотрудники военной компании.
«Курганские вагнеровцы не поддерживают сторонников частной армии и не намерены выступать против действующей власти. Они хорошо понимают меру ответственности за поддержку мятежа», — рассказал источник из числа бывших бойцов ЧВК.
По словам источника из состава бывших вагнеровцев, их лидер в Кургане сам раньше служил в силовых структурах. Его негативный настрой к мятежу, как отметил собеседник агентства, разделяют и бывшие бойцы ЧВК, которые живут в Курганской области.
Ранее в Кургане в здание, где располагается центр ЧВК «Вагнер», приходили представители силовых структур. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с силовиками. В самой организации информацию URA.RU подтвердили.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.