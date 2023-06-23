В свердловском штабе ЧВК «Вагнер» не поддержали мятеж Пригожина

24 июня 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Свердловские «вагнера» узнали о решениях своего главы Пригожина из новостей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В свердловском штабе ЧВК «Вагнер» не поддержали мятеж Пригожина. Им могут воспользоваться враги России на Западе, к тому же бойцы частной военной компании не хотят идти против своего народа. О реакции регионального штаба на попытку вооруженного переворота рассказал один из «вагнеров», не пожелавший назвать свое имя. «Не так это все должно быть: у нас есть общий враг, против которого мы должны бороться вместе, а не решать какие-то внутренние политические проблемы — это неприемлемо на сегодняшний день. Ситуация напряженная, этим может воспользоваться Запад, коллективно», — сказал боец. По его словам, о мятеже Пригожина свердловские члены ЧВК «Вагнер» узнали из сообщений СМИ и telegram-каналов. Новости вызвали большое беспокойство у бойцов. «Я тоже очень сильно переживаю по этому поводу, потому что я точно такой же гражданин Российской Федерации, как и вы. И мне очень больно, что все это происходит. Поймите, бойцы ЧВК „Вагнер“ — обыкновенные люди, они живут в этой стране, никто против своего народа не хочет идти. Все взрослые мужики, у всех семьи, дети, никто не хочет устраивать никаких мероприятий», — объяснил чавэкашник. По его словам, в данный момент в екатеринбургском штабе тихо. Люди ждут, какие решения будут приняты наверху и надеются, что все решится мирно, «без крови». «Мы не против народа. Наши ездят в командировки, погибают, выполняют невыполнимые задачи — как мы можем быть против Родины? Нет. Собираемся ли мы куда-то ехать? Нет. Ожидаем так же, как и вы [чем все разрешится]. Смотрим на происходящее с содроганием сердца», — признался боец. Ранее Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударах по позициям ЧВК «Вагнер». В ведомстве информацию опровергли. После этого основатель частной армии заявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством и изменой. Первые лица УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга поддержали лидера страны и призвали уральцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловском штабе ЧВК «Вагнер» не поддержали мятеж Пригожина. Им могут воспользоваться враги России на Западе, к тому же бойцы частной военной компании не хотят идти против своего народа. О реакции регионального штаба на попытку вооруженного переворота рассказал один из «вагнеров», не пожелавший назвать свое имя. «Не так это все должно быть: у нас есть общий враг, против которого мы должны бороться вместе, а не решать какие-то внутренние политические проблемы — это неприемлемо на сегодняшний день. Ситуация напряженная, этим может воспользоваться Запад, коллективно», — сказал боец. По его словам, о мятеже Пригожина свердловские члены ЧВК «Вагнер» узнали из сообщений СМИ и telegram-каналов. Новости вызвали большое беспокойство у бойцов. «Я тоже очень сильно переживаю по этому поводу, потому что я точно такой же гражданин Российской Федерации, как и вы. И мне очень больно, что все это происходит. Поймите, бойцы ЧВК „Вагнер“ — обыкновенные люди, они живут в этой стране, никто против своего народа не хочет идти. Все взрослые мужики, у всех семьи, дети, никто не хочет устраивать никаких мероприятий», — объяснил чавэкашник. По его словам, в данный момент в екатеринбургском штабе тихо. Люди ждут, какие решения будут приняты наверху и надеются, что все решится мирно, «без крови». «Мы не против народа. Наши ездят в командировки, погибают, выполняют невыполнимые задачи — как мы можем быть против Родины? Нет. Собираемся ли мы куда-то ехать? Нет. Ожидаем так же, как и вы [чем все разрешится]. Смотрим на происходящее с содроганием сердца», — признался боец. Ранее Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударах по позициям ЧВК «Вагнер». В ведомстве информацию опровергли. После этого основатель частной армии заявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством и изменой. Первые лица УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга поддержали лидера страны и призвали уральцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.