На фестивале в ЯНАО стартовала неделя молодежи

В Ноябрьске (ЯНАО) состоялся фестиваль, посвященный Дню молодежи. На празднике был дан старт недели молодежи, в течение семи дней на территории всего региона запланировано проведение различных тематических мероприятий. Об этом сообщили в правительстве округа.
«Ноябрьск впервые стал одной из флагманских площадок проведения всероссийского Дня молодежи. Фестиваль открыл неделю молодежи на Ямале. В ближайшие семь дней по всему региону пройдут несколько десятков различных мероприятий», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства округа.
Уточняется, что фестиваль проходил одновременно на трех площадках: Ноябрьск-парке, природно-этнографическом комплексе «Нум» и на стадионе «Ноябрьск». В нем приняли участие более восьми тысяч человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на праздновании дня молодежи развернули пункт записи на военную службу по контракту. Также все желающие могли пройти тестирование на ВИЧ.
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