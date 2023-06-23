23 июня 2023
22 июня 2023

На фестивале в ЯНАО стартовала неделя молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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В течение недели на территории всего региона пройдет несколько десятков тематических мероприятий Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) состоялся фестиваль, посвященный Дню молодежи. На празднике был дан старт недели молодежи, в течение семи дней на территории всего региона запланировано проведение различных тематических мероприятий. Об этом сообщили в правительстве округа.

«Ноябрьск впервые стал одной из флагманских площадок проведения всероссийского Дня молодежи. Фестиваль открыл неделю молодежи на Ямале. В ближайшие семь дней по всему региону пройдут несколько десятков различных мероприятий», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства округа.

Уточняется, что фестиваль проходил одновременно на трех площадках: Ноябрьск-парке, природно-этнографическом комплексе «Нум» и на стадионе «Ноябрьск». В нем приняли участие более восьми тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на праздновании дня молодежи развернули пункт записи на военную службу по контракту. Также все желающие могли пройти тестирование на ВИЧ.

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В Ноябрьске (ЯНАО) состоялся фестиваль, посвященный Дню молодежи. На празднике был дан старт недели молодежи, в течение семи дней на территории всего региона запланировано проведение различных тематических мероприятий. Об этом сообщили в правительстве округа. «Ноябрьск впервые стал одной из флагманских площадок проведения всероссийского Дня молодежи. Фестиваль открыл неделю молодежи на Ямале. В ближайшие семь дней по всему региону пройдут несколько десятков различных мероприятий», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства округа. Уточняется, что фестиваль проходил одновременно на трех площадках: Ноябрьск-парке, природно-этнографическом комплексе «Нум» и на стадионе «Ноябрьск». В нем приняли участие более восьми тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на праздновании дня молодежи развернули пункт записи на военную службу по контракту. Также все желающие могли пройти тестирование на ВИЧ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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