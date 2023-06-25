В Екатеринбурге сотрудница банка перевела 2,5 млн рублей мошеннику с сайта знакомств

26 июня 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Главный специалист одного из банков Екатеринбурга попала под психологическое воздействие мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный специалист одного из банков Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который предложил ей инвестировать в криптовалюту и заняться торговлей на фондовом рынке. Женщина заинтересовалась и вложила 2,5 млн рублей, после чего ее знакомый вместе с деньгами пропал из переписки, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «В отдел полиции №14 Орджоникидзевского района обратилась 35-летняя местная жительница, главный специалист крупной кредитной организации, с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Лжеброкеры при помощи фиктивного сайта похитили у нее свыше 2,5 миллиона рублей», — рассказали в полиции. Все началось со знакомства в приложении с молодым человеком по имени Антон. Женщина рассказала ему, что изучает инвестиции и трейдинг. Тот ответил, что тоже интересуется темой, более того, у него есть друг, который обучает торгам на бирже. Спустя время этот друг вышел на екатеринбурженку и предложил ей начать инвестировать. В общей сложности женщина вложила в «инвестиции» порядка 2,5 млн рублей, в том числе деньги, взятые в кредит. О том, что она стала жертвой мошенников, свердловчанка поняла после того, как не смогла вывести деньги обратно, а ее знакомые перестали выходить на связь. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас они ищут причастных к преступлению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный специалист одного из банков Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который предложил ей инвестировать в криптовалюту и заняться торговлей на фондовом рынке. Женщина заинтересовалась и вложила 2,5 млн рублей, после чего ее знакомый вместе с деньгами пропал из переписки, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «В отдел полиции №14 Орджоникидзевского района обратилась 35-летняя местная жительница, главный специалист крупной кредитной организации, с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Лжеброкеры при помощи фиктивного сайта похитили у нее свыше 2,5 миллиона рублей», — рассказали в полиции. Все началось со знакомства в приложении с молодым человеком по имени Антон. Женщина рассказала ему, что изучает инвестиции и трейдинг. Тот ответил, что тоже интересуется темой, более того, у него есть друг, который обучает торгам на бирже. Спустя время этот друг вышел на екатеринбурженку и предложил ей начать инвестировать. В общей сложности женщина вложила в «инвестиции» порядка 2,5 млн рублей, в том числе деньги, взятые в кредит. О том, что она стала жертвой мошенников, свердловчанка поняла после того, как не смогла вывести деньги обратно, а ее знакомые перестали выходить на связь. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас они ищут причастных к преступлению.