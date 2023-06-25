25 июня 2023

В Перми возобновился набор бойцов в частную армию Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, фсб, собр, группа захвата, спецназ, омон, чвк, штурмовик
Заявки на вступление принимаются удаленно Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Центр набора бойцов в частную армию бизнесмена Пригожина возобновил свою работу в Перми. Об этом URA.RU сообщили представители организации, работающие в регионе.

«На данный момент мы работаем удаленно. Личного приема в фитнес-центре „Ангел“ временно нет», — рассказал представитель группы Пригожина. Он также сообщил, что количество желающих пойти на СВО возросло.

В беседе с URA.RU сотрудник частной армии подтвердил оперативные мероприятия, которые проводились в пермском центре 24 июня. «К нам приезжали сотрудники МВД, проводили обыски, но ничего не нашли. Выемок документов не проводилось», — рассказал представитель организации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ночь с 23 на 24 июня ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. Армия бизнесмена не дошла до Москвы 200 километров. После вмешательства в ситуацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, Пригожин решил изменить свою позицию.

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Центр набора бойцов в частную армию бизнесмена Пригожина возобновил свою работу в Перми. Об этом URA.RU сообщили представители организации, работающие в регионе. «На данный момент мы работаем удаленно. Личного приема в фитнес-центре „Ангел“ временно нет», — рассказал представитель группы Пригожина. Он также сообщил, что количество желающих пойти на СВО возросло. В беседе с URA.RU сотрудник частной армии подтвердил оперативные мероприятия, которые проводились в пермском центре 24 июня. «К нам приезжали сотрудники МВД, проводили обыски, но ничего не нашли. Выемок документов не проводилось», — рассказал представитель организации. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ночь с 23 на 24 июня ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. Армия бизнесмена не дошла до Москвы 200 километров. После вмешательства в ситуацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, Пригожин решил изменить свою позицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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