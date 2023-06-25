В Перми возобновился набор бойцов в частную армию Пригожина

Заявки на вступление принимаются удаленно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Центр набора бойцов в частную армию бизнесмена Пригожина возобновил свою работу в Перми. Об этом URA.RU сообщили представители организации, работающие в регионе.

«На данный момент мы работаем удаленно. Личного приема в фитнес-центре „Ангел“ временно нет», — рассказал представитель группы Пригожина. Он также сообщил, что количество желающих пойти на СВО возросло.

В беседе с URA.RU сотрудник частной армии подтвердил оперативные мероприятия, которые проводились в пермском центре 24 июня. «К нам приезжали сотрудники МВД, проводили обыски, но ничего не нашли. Выемок документов не проводилось», — рассказал представитель организации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ночь с 23 на 24 июня ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. Армия бизнесмена не дошла до Москвы 200 километров. После вмешательства в ситуацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, Пригожин решил изменить свою позицию.