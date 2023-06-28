В Екатеринбурге в колонию отправили сотрудника элитной школы, обокравшего ее

В Екатеринбурге звукорежиссера СУНЦа отправили в колонию за кражу инструментов

28 июня 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Звукорежиссер СУНЦ УрФО сдал в комиссионный магазин инструменты и оборудование школы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему звукорежиссеру СУНЦ УрФУ Михаилу Кукурузову. Его признали виновным в краже и присвоении чужого имущества на сумму 3 млн рублей и отправили на 3,4 года в колонию общего режима, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя Михаила Кукурузова. Он признан виновным в совершении преступлений […] по статьям о краже и присвоении чужого имущества, он причинил СУНЦ УрФУ ущерб на общую сумму свыше 2,9 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве. Как удалось доказать следствию, с марта по июнь 2022 Кукурузов, будучи звукорежиссером школы, похитил из школы музыкальное оборудование и инструменты из актового зала, а также взял у одного из учеников электрогитару, пообещав починить, и сдал все в комиссионный магазин. Мужчина признал вину в полном объеме. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему звукорежиссеру СУНЦ УрФУ Михаилу Кукурузову. Его признали виновным в краже и присвоении чужого имущества на сумму 3 млн рублей и отправили на 3,4 года в колонию общего режима, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя Михаила Кукурузова. Он признан виновным в совершении преступлений […] по статьям о краже и присвоении чужого имущества, он причинил СУНЦ УрФУ ущерб на общую сумму свыше 2,9 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве. Как удалось доказать следствию, с марта по июнь 2022 Кукурузов, будучи звукорежиссером школы, похитил из школы музыкальное оборудование и инструменты из актового зала, а также взял у одного из учеников электрогитару, пообещав починить, и сдал все в комиссионный магазин. Мужчина признал вину в полном объеме. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.