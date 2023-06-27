27 июня 2023

Осужденному пермяку прислали в колонию наркотики «Почтой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, зона, место заключения
Посылка с наркотиками была обнаружена при досмотре в исправительном учреждении Фото:

Житель Пермского края, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, заказал для себя наркотическое средство. При этом он воспользовался услугами «Почты России», приславшей ему в колонию посылку с наркотиками.

«Осужденный, отбывая наказание в виде лишения свободы, с июня по ноябрь 2022 года решил незаконно приобрести наркотическое средство для личного употребления. Через соцсети указал свои данные и заказал наркотическое средство, воспользовавшись услугами „Почта России“. При досмотре в исправительном учреждении посылки наркотическое средство было обнаружено и изъято», — сообщается на сайте Губахинского городского суда.

Мужчину признали виновным в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств. За это преступление судом ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.

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Житель Пермского края, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, заказал для себя наркотическое средство. При этом он воспользовался услугами «Почты России», приславшей ему в колонию посылку с наркотиками. «Осужденный, отбывая наказание в виде лишения свободы, с июня по ноябрь 2022 года решил незаконно приобрести наркотическое средство для личного употребления. Через соцсети указал свои данные и заказал наркотическое средство, воспользовавшись услугами „Почта России“. При досмотре в исправительном учреждении посылки наркотическое средство было обнаружено и изъято», — сообщается на сайте Губахинского городского суда. Мужчину признали виновным в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств. За это преступление судом ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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