Осужденному пермяку прислали в колонию наркотики «Почтой России»

Житель Пермского края, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, заказал для себя наркотическое средство. При этом он воспользовался услугами «Почты России», приславшей ему в колонию посылку с наркотиками.
«Осужденный, отбывая наказание в виде лишения свободы, с июня по ноябрь 2022 года решил незаконно приобрести наркотическое средство для личного употребления. Через соцсети указал свои данные и заказал наркотическое средство, воспользовавшись услугами „Почта России“. При досмотре в исправительном учреждении посылки наркотическое средство было обнаружено и изъято», — сообщается на сайте Губахинского городского суда.
Мужчину признали виновным в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств. За это преступление судом ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.
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