Осужденному пермяку прислали в колонию наркотики «Почтой России»

28 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Посылка с наркотиками была обнаружена при досмотре в исправительном учреждении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Пермского края, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, заказал для себя наркотическое средство. При этом он воспользовался услугами «Почты России», приславшей ему в колонию посылку с наркотиками. «Осужденный, отбывая наказание в виде лишения свободы, с июня по ноябрь 2022 года решил незаконно приобрести наркотическое средство для личного употребления. Через соцсети указал свои данные и заказал наркотическое средство, воспользовавшись услугами „Почта России“. При досмотре в исправительном учреждении посылки наркотическое средство было обнаружено и изъято», — сообщается на сайте Губахинского городского суда. Мужчину признали виновным в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств. За это преступление судом ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.

Житель Пермского края, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, заказал для себя наркотическое средство. При этом он воспользовался услугами «Почты России», приславшей ему в колонию посылку с наркотиками. «Осужденный, отбывая наказание в виде лишения свободы, с июня по ноябрь 2022 года решил незаконно приобрести наркотическое средство для личного употребления. Через соцсети указал свои данные и заказал наркотическое средство, воспользовавшись услугами „Почта России“. При досмотре в исправительном учреждении посылки наркотическое средство было обнаружено и изъято», — сообщается на сайте Губахинского городского суда. Мужчину признали виновным в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств. За это преступление судом ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.