25 июня 2025

В Пермском крае появилась компания по перевозкам на VIP вертолетах

В Пермском крае появилась компания по перевозкам на VIP вертолетах
© Служба новостей «URA.RU»
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В салоне вертолета установлены кресла и диван
В салоне вертолета установлены кресла и диван Фото:

В Краснокамске (Пермский край) предприниматель Максим Вологжанин перерегистрировал ООО «Стархолдинг». Теперь компания занимается организацией перевозок на вертолете Ми-8АМТ с VIP-салоном.

«Предприниматель Максим Вологжанин перерегистрировал в Краснокамске ООО „Стархолдинг“. Она оказывает услуги по перелетам в любую точку России и предоставляет вертолет Ми-8АМТ с VIP-салоном, который оснащен десятью креслами, диваном, а также санитарным узлом», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» и сайт компании.

Источники близкие к отрасли пояснили изданию, что вертолет компания могла взять в лизинг и сдавать в аренду авиакомпаниям. Это не единственная организация, которой владеет Вологжанин. Вместе с бывшим руководителем погранслужбы ФСБ Владимиром Проничевым он является совладельцем ООО «Орос». Компания также связана со сферой авиации.

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В Краснокамске (Пермский край) предприниматель Максим Вологжанин перерегистрировал ООО «Стархолдинг». Теперь компания занимается организацией перевозок на вертолете Ми-8АМТ с VIP-салоном. «Предприниматель Максим Вологжанин перерегистрировал в Краснокамске ООО „Стархолдинг“. Она оказывает услуги по перелетам в любую точку России и предоставляет вертолет Ми-8АМТ с VIP-салоном, который оснащен десятью креслами, диваном, а также санитарным узлом», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» и сайт компании. Источники близкие к отрасли пояснили изданию, что вертолет компания могла взять в лизинг и сдавать в аренду авиакомпаниям. Это не единственная организация, которой владеет Вологжанин. Вместе с бывшим руководителем погранслужбы ФСБ Владимиром Проничевым он является совладельцем ООО «Орос». Компания также связана со сферой авиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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