В Пермском крае появилась компания по перевозкам на VIP вертолетах

В Краснокамске (Пермский край) предприниматель Максим Вологжанин перерегистрировал ООО «Стархолдинг». Теперь компания занимается организацией перевозок на вертолете Ми-8АМТ с VIP-салоном.
«Предприниматель Максим Вологжанин перерегистрировал в Краснокамске ООО „Стархолдинг“. Она оказывает услуги по перелетам в любую точку России и предоставляет вертолет Ми-8АМТ с VIP-салоном, который оснащен десятью креслами, диваном, а также санитарным узлом», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» и сайт компании.
Источники близкие к отрасли пояснили изданию, что вертолет компания могла взять в лизинг и сдавать в аренду авиакомпаниям. Это не единственная организация, которой владеет Вологжанин. Вместе с бывшим руководителем погранслужбы ФСБ Владимиром Проничевым он является совладельцем ООО «Орос». Компания также связана со сферой авиации.
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