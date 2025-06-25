25 июня 2025

Пермяков предупредили о плановых антитеррористических учениях

В Перми 26 июня проходят антитеррористические учения
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие проходит 26 июня
Мероприятие проходит 26 июня Фото:

В Перми 26 июня проходят плановые антитеррористические учения. Региональное Министерство территориальной безопасности призывает жителей города сохранять спокойствие при виде работы оперативных служб, поскольку мероприятие носит учебный характер.

«Учения проводятся в рамках плановой подготовки. Просим жителей Перми соблюдать спокойствие и не поддаваться панике при наблюдении за действиями силовых структур», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. 

В 2024 году двухдневные учения в краевой столице также проходили в июне. В них принимали участие сотрудники УФСБ, полиции, Следственного комитета, МЧС, ГУФСИН, Росгвардии и других ведомств. Они отрабатывали комплекс действий по пресечению террористического акта.

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В Перми 26 июня проходят плановые антитеррористические учения. Региональное Министерство территориальной безопасности призывает жителей города сохранять спокойствие при виде работы оперативных служб, поскольку мероприятие носит учебный характер. «Учения проводятся в рамках плановой подготовки. Просим жителей Перми соблюдать спокойствие и не поддаваться панике при наблюдении за действиями силовых структур», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.  В 2024 году двухдневные учения в краевой столице также проходили в июне. В них принимали участие сотрудники УФСБ, полиции, Следственного комитета, МЧС, ГУФСИН, Росгвардии и других ведомств. Они отрабатывали комплекс действий по пресечению террористического акта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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