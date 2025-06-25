Пермяков предупредили о плановых антитеррористических учениях

В Перми 26 июня проходят плановые антитеррористические учения. Региональное Министерство территориальной безопасности призывает жителей города сохранять спокойствие при виде работы оперативных служб, поскольку мероприятие носит учебный характер.
«Учения проводятся в рамках плановой подготовки. Просим жителей Перми соблюдать спокойствие и не поддаваться панике при наблюдении за действиями силовых структур», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
В 2024 году двухдневные учения в краевой столице также проходили в июне. В них принимали участие сотрудники УФСБ, полиции, Следственного комитета, МЧС, ГУФСИН, Росгвардии и других ведомств. Они отрабатывали комплекс действий по пресечению террористического акта.
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