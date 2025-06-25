Пермские зумеры требуют от работодателей завышенные зарплаты

Половина пермских руководителей (50%) отмечают завышенные требования по зарплате среди начинающих специалистов. Зумеры хотят получать оплату сильно выше рынка. Результатами исследования с URA.RU поделилась группа Ренессанс Страхование и сервис по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Аналитики опросили 1,9 тысячу руководителей компаний.
«Кроме того, 85% пермских работодателей сталкиваются с завышающими опыт работы зумерами. При этом большинство работодателей Перми сделают выбор в пользу кандидата, который может подтвердить опыт работы (75%), а 20% считают зумеров наиболее подходящим вариантом», — отмечают авторы исследования.
Помимо повышенной оплаты труда, работодатели из Перми чаще всего слышат от зумеров пожелания о полностью удаленном формате работы (73%), отсутствии рутинных задач (45%) и гибком графике (45%). При этом, по мнению руководителей, наиболее эффективным инструментом удержания таких кадров является ДМС.
Участникам опроса из Перми также предлагалось выбрать профессии, в которых, по их мнению, больше всего работников до 28 лет с нереалистичными запросами. Оказалось, что наибольшее число таких соискателей среди представителей маркетинга и пиара — такой вариант выбрали 35% респондентов. В топ-5 также вошли такие профессии, как менеджеры по продажам и сотрудники отделов (29%), а также айтишники (разработчики и системные администраторы).
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