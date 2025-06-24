Пермская ЛДПР меняет офис, чтобы соответствовать новому статусу

Пермская ЛДПР покидает офис, который занимала 26 лет

24 июня 2025 в 17:30 Размер текста - 17 +

Партия обретет новый дом через месяц Фото: Сергей Русанов © URA.RU Реготделение ЛДПР в Пермском крае переезжает в новый офис — в самом центре города, на ул. Ленина, 102 (в сквере Дзержинского). Об этом URA.RU сообщил координатор жириновцев в Прикамье Олег Постников. С 1999 года партия размещалась на ул. Николая Островского, 42/24. «Переезжаем в офис на ул. Ленина, 102. Пока там идет ремонт. Где-то через месяц переедем», — отметил Постников. Он пояснил, что это федеральная установка: офисы партии в регионах должен стать более доступным для жителей. На Островского вход был со двора, а сейчас будет прямо с улицы Ленина. Партия, по данным соцопросов, выходит на второе место в стране после «Единой России». «И чтобы соответствовать статусу второй партии офис должен быть в самом центре», — считает источник URA.RU в политэлитах. Ранее URA.RU сообщало, что в новый офис переехала «Единая Россия» — тоже ближе к центру города. Новый офис находится в самом центре Перми Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реготделение ЛДПР в Пермском крае переезжает в новый офис — в самом центре города, на ул. Ленина, 102 (в сквере Дзержинского). Об этом URA.RU сообщил координатор жириновцев в Прикамье Олег Постников. С 1999 года партия размещалась на ул. Николая Островского, 42/24. «Переезжаем в офис на ул. Ленина, 102. Пока там идет ремонт. Где-то через месяц переедем», — отметил Постников. Он пояснил, что это федеральная установка: офисы партии в регионах должен стать более доступным для жителей. На Островского вход был со двора, а сейчас будет прямо с улицы Ленина. Партия, по данным соцопросов, выходит на второе место в стране после «Единой России». «И чтобы соответствовать статусу второй партии офис должен быть в самом центре», — считает источник URA.RU в политэлитах. Ранее URA.RU сообщало, что в новый офис переехала «Единая Россия» — тоже ближе к центру города.