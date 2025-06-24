Пермская ЛДПР меняет офис, чтобы соответствовать новому статусу

Пермская ЛДПР покидает офис, который занимала 26 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция лдпр
Партия обретет новый дом через месяц Фото:

Реготделение ЛДПР в Пермском крае переезжает в новый офис — в самом центре города, на ул. Ленина, 102 (в сквере Дзержинского). Об этом URA.RU сообщил координатор жириновцев в Прикамье Олег Постников. С 1999 года партия размещалась на ул. Николая Островского, 42/24.

«Переезжаем в офис на ул. Ленина, 102. Пока там идет ремонт. Где-то через месяц переедем», — отметил Постников.

Он пояснил, что это федеральная установка: офисы партии в регионах должен стать более доступным для жителей. На Островского вход был со двора, а сейчас будет прямо с улицы Ленина. Партия, по данным соцопросов, выходит на второе место в стране после «Единой России». «И чтобы соответствовать статусу второй партии офис должен быть в самом центре», — считает источник URA.RU в политэлитах. Ранее URA.RU сообщало, что в новый офис переехала «Единая Россия» — тоже ближе к центру города.

Новый офис находится в самом центре Перми
Новый офис находится в самом центре Перми

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Реготделение ЛДПР в Пермском крае переезжает в новый офис — в самом центре города, на ул. Ленина, 102 (в сквере Дзержинского). Об этом URA.RU сообщил координатор жириновцев в Прикамье Олег Постников. С 1999 года партия размещалась на ул. Николая Островского, 42/24. «Переезжаем в офис на ул. Ленина, 102. Пока там идет ремонт. Где-то через месяц переедем», — отметил Постников. Он пояснил, что это федеральная установка: офисы партии в регионах должен стать более доступным для жителей. На Островского вход был со двора, а сейчас будет прямо с улицы Ленина. Партия, по данным соцопросов, выходит на второе место в стране после «Единой России». «И чтобы соответствовать статусу второй партии офис должен быть в самом центре», — считает источник URA.RU в политэлитах. Ранее URA.RU сообщало, что в новый офис переехала «Единая Россия» — тоже ближе к центру города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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