25 июня 2025

Более сотни домов в Перми останутся без холодной воды. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодной воды не будет в домах в Индустриальном и Орджоникидзевском районах
Холодной воды не будет в домах в Индустриальном и Орджоникидзевском районах Фото:

В Перми с 10 по 13 июля планируется отключение холодной воды. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».

«Планово-ремонтные работы будут проводиться по улицам Фрунзе, 93 и Белозерской, 30а. Аварийно-восстановительные работы запланированы по улице Комбайнеров, 39», — говорится в сообщении.

С 9:00 10 июля до 9:00 11 июля без холодного водоснабжения останутся дома по улицам Александра Щербакова (№№25, 26, 26а, 27, 28, 29, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38), Белозерской (№№30, 34) и Героя Васькина (№11). С 9:00 до 19:30 12 июля холодной воды не будет по улицам Комбайнеров (№№36, 38, 39, 41), Нефтяников (№№1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12) и Одоевского (№№35, 37).

С 9:00 до 19:00 13 июля холодную воду отключат по улицам:

  • Акмолинской, 1;
  • Бенгальской, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;
  • Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 20;
  • Васильевской, 6;
  • Ветлянской, 1;
  • Головановской, 1;
  • Декабря, 1;
  • Евгения Пузырева, 14, 23;
  • Железнодорожной, 1, 1а, 1б, 3;
  • Залесной, 1;
  • Иркутской, 1;
  • Корсуньской, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
  • Космической, 1;
  • Куликовской, 1;
  • Луговой, 3;
  • Малореченской, 1;
  • Мозырьской, 1, 3, 5, 6, 9, 9а, 26, 34;
  • Оршанской, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20;
  • Пинской, 1;
  • Пришвина, 3;
  • Прохладной, 2;
  • Ромашковой, 66;
  • Рябиновой, 23;
  • Сестрорецкой, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 20, 21, 24, 26;
  • Сиреневой, 31;
  • Слудской, 1;
  • Сургутской, 1;
  • Сухумской, 3, 4а, 5, 6а, 8, 10, 19;
  • Хуторской, 2;
  • Шадринской, 3;
  • Яблоневой, 2.
Отключения воды запланированы с 10 по 13 июля
Отключения воды запланированы с 10 по 13 июля
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В Перми с 10 по 13 июля планируется отключение холодной воды. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье». «Планово-ремонтные работы будут проводиться по улицам Фрунзе, 93 и Белозерской, 30а. Аварийно-восстановительные работы запланированы по улице Комбайнеров, 39», — говорится в сообщении. С 9:00 10 июля до 9:00 11 июля без холодного водоснабжения останутся дома по улицам Александра Щербакова (№№25, 26, 26а, 27, 28, 29, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38), Белозерской (№№30, 34) и Героя Васькина (№11). С 9:00 до 19:30 12 июля холодной воды не будет по улицам Комбайнеров (№№36, 38, 39, 41), Нефтяников (№№1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12) и Одоевского (№№35, 37). С 9:00 до 19:00 13 июля холодную воду отключат по улицам:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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