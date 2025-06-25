В Перми с 10 по 13 июля планируется отключение холодной воды. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».
«Планово-ремонтные работы будут проводиться по улицам Фрунзе, 93 и Белозерской, 30а. Аварийно-восстановительные работы запланированы по улице Комбайнеров, 39», — говорится в сообщении.
С 9:00 10 июля до 9:00 11 июля без холодного водоснабжения останутся дома по улицам Александра Щербакова (№№25, 26, 26а, 27, 28, 29, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38), Белозерской (№№30, 34) и Героя Васькина (№11). С 9:00 до 19:30 12 июля холодной воды не будет по улицам Комбайнеров (№№36, 38, 39, 41), Нефтяников (№№1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12) и Одоевского (№№35, 37).
С 9:00 до 19:00 13 июля холодную воду отключат по улицам:
- Акмолинской, 1;
- Бенгальской, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;
- Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 20;
- Васильевской, 6;
- Ветлянской, 1;
- Головановской, 1;
- Декабря, 1;
- Евгения Пузырева, 14, 23;
- Железнодорожной, 1, 1а, 1б, 3;
- Залесной, 1;
- Иркутской, 1;
- Корсуньской, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Космической, 1;
- Куликовской, 1;
- Луговой, 3;
- Малореченской, 1;
- Мозырьской, 1, 3, 5, 6, 9, 9а, 26, 34;
- Оршанской, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20;
- Пинской, 1;
- Пришвина, 3;
- Прохладной, 2;
- Ромашковой, 66;
- Рябиновой, 23;
- Сестрорецкой, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 20, 21, 24, 26;
- Сиреневой, 31;
- Слудской, 1;
- Сургутской, 1;
- Сухумской, 3, 4а, 5, 6а, 8, 10, 19;
- Хуторской, 2;
- Шадринской, 3;
- Яблоневой, 2.
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