В Перми на Коммунальном мосту произошло массовое ДТП. Видео

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В ДТП пострадали четыре автомобиля
В ДТП пострадали четыре автомобиля Фото:

В Перми на Коммунальном мосту столкнулось четыре автомобиля. Видео очевидцы ДТП публикуют в соцсетях. По их словам, авария произошла около 14:30 часов.

«На Коммунальном мосту полчаса произошло серьезное ДТП. Столкнулись четыре машины», — сообщается в telegram-канале «ЧП и ДТП Пермь». Информация о пострадавших не уточняется, URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края.

Сейчас на мосту образовалась «огромная пробка в обе стороны», сообщают очевидцы. По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать водитель автомобиля ВАЗ-2106, который «шнырял по рядам». Агентство направило запрос в ГИБДД по городу Перми. Комментарий ведомство обещает подготовить в ближайшее время. 

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В Перми на Коммунальном мосту столкнулось четыре автомобиля. Видео очевидцы ДТП публикуют в соцсетях. По их словам, авария произошла около 14:30 часов. «На Коммунальном мосту полчаса произошло серьезное ДТП. Столкнулись четыре машины», — сообщается в telegram-канале «ЧП и ДТП Пермь». Информация о пострадавших не уточняется, URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края. Сейчас на мосту образовалась «огромная пробка в обе стороны», сообщают очевидцы. По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать водитель автомобиля ВАЗ-2106, который «шнырял по рядам». Агентство направило запрос в ГИБДД по городу Перми. Комментарий ведомство обещает подготовить в ближайшее время. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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