В Перми на Коммунальном мосту столкнулось четыре автомобиля. Видео очевидцы ДТП публикуют в соцсетях. По их словам, авария произошла около 14:30 часов.
«На Коммунальном мосту полчаса произошло серьезное ДТП. Столкнулись четыре машины», — сообщается в telegram-канале «ЧП и ДТП Пермь». Информация о пострадавших не уточняется, URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края.
Сейчас на мосту образовалась «огромная пробка в обе стороны», сообщают очевидцы. По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать водитель автомобиля ВАЗ-2106, который «шнырял по рядам». Агентство направило запрос в ГИБДД по городу Перми. Комментарий ведомство обещает подготовить в ближайшее время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!