25 июня 2025

В крупном пермском торговом центре прорвало канализацию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в общественной зоне комплекса
Авария произошла в общественной зоне комплекса Фото:

В торгово-развлекательном комплексе «Семья» в Перми днем 26 июня прорвало канализацию. Нечистоты стекаются на проходную зону здания.

«Авария произошла в общественной зоне комплекса. Туда стекаются фекальные воды», — сообщают очевидцы в соцсетях. 

URA.RU направило запрос в администрацию торгового комплекса. Ответ ожидается.

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В торгово-развлекательном комплексе «Семья» в Перми днем 26 июня прорвало канализацию. Нечистоты стекаются на проходную зону здания. «Авария произошла в общественной зоне комплекса. Туда стекаются фекальные воды», — сообщают очевидцы в соцсетях.  URA.RU направило запрос в администрацию торгового комплекса. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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