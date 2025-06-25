Авария произошла в общественной зоне комплекса
В торгово-развлекательном комплексе «Семья» в Перми днем 26 июня прорвало канализацию. Нечистоты стекаются на проходную зону здания.
«Авария произошла в общественной зоне комплекса. Туда стекаются фекальные воды», — сообщают очевидцы в соцсетях.
URA.RU направило запрос в администрацию торгового комплекса. Ответ ожидается.
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