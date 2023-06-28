28 июня 2023

В Тюмени на ремонт дороги в полтора километра потратят почти 95 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
Ремонт проезда проведут за три с половиной месяца Фото:

Тюменские власти потратят почти 95 млн рублей на ремонт одного проезда по улице Республики, в районе размещения госучреждений и автоцентров: протяженность дороги на этом участке составляет порядка полутора километров. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по ремонту проезда от ул. Республики до ул. Республики, 278а. Начальная цена — 94 817 812 рублей», — говорится в документах закупки.

Протяженность вышеназванного проезда в Тюмени составляет порядка полутора километров. Вдоль дороги расположены несколько авто- и сервисных центров, в начале проезда — управление Росгвардии по Тюменской области, чуть дальше — дирекция коммунально-хозяйственного строительства региона.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: заменить асфальт, обустроить тротуары, установить дорожные знаки и прочее. Источник финансирования — городской бюджет. Работы необходимо закончить до середины октября.

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Тюменские власти потратят почти 95 млн рублей на ремонт одного проезда по улице Республики, в районе размещения госучреждений и автоцентров: протяженность дороги на этом участке составляет порядка полутора километров. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по ремонту проезда от ул. Республики до ул. Республики, 278а. Начальная цена — 94 817 812 рублей», — говорится в документах закупки. Протяженность вышеназванного проезда в Тюмени составляет порядка полутора километров. Вдоль дороги расположены несколько авто- и сервисных центров, в начале проезда — управление Росгвардии по Тюменской области, чуть дальше — дирекция коммунально-хозяйственного строительства региона. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: заменить асфальт, обустроить тротуары, установить дорожные знаки и прочее. Источник финансирования — городской бюджет. Работы необходимо закончить до середины октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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