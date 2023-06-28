В Тюмени на ремонт дороги в полтора километра потратят почти 95 млн рублей

29 июня 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Ремонт проезда проведут за три с половиной месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские власти потратят почти 95 млн рублей на ремонт одного проезда по улице Республики, в районе размещения госучреждений и автоцентров: протяженность дороги на этом участке составляет порядка полутора километров. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по ремонту проезда от ул. Республики до ул. Республики, 278а. Начальная цена — 94 817 812 рублей», — говорится в документах закупки. Протяженность вышеназванного проезда в Тюмени составляет порядка полутора километров. Вдоль дороги расположены несколько авто- и сервисных центров, в начале проезда — управление Росгвардии по Тюменской области, чуть дальше — дирекция коммунально-хозяйственного строительства региона. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: заменить асфальт, обустроить тротуары, установить дорожные знаки и прочее. Источник финансирования — городской бюджет. Работы необходимо закончить до середины октября.

Тюменские власти потратят почти 95 млн рублей на ремонт одного проезда по улице Республики, в районе размещения госучреждений и автоцентров: протяженность дороги на этом участке составляет порядка полутора километров. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по ремонту проезда от ул. Республики до ул. Республики, 278а. Начальная цена — 94 817 812 рублей», — говорится в документах закупки. Протяженность вышеназванного проезда в Тюмени составляет порядка полутора километров. Вдоль дороги расположены несколько авто- и сервисных центров, в начале проезда — управление Росгвардии по Тюменской области, чуть дальше — дирекция коммунально-хозяйственного строительства региона. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: заменить асфальт, обустроить тротуары, установить дорожные знаки и прочее. Источник финансирования — городской бюджет. Работы необходимо закончить до середины октября.