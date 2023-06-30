TMZ: Мадонна после выписки из реанимации не может встать с кровати

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Певица Мадона страдает от приступов тошноты, пишет TMZ Фото:

Американская певица Мадонна, которая недавно была выписана из больницы после лечения от бактериальной инфекции, продолжает испытывать плохое самочувствие и не встает с кровати. Об этом сообщает портал TMZ.

«Мадонна по-прежнему чувствует себя плохо и не встает с кровати», — сообщает портал. Там добавили, что 64-летняя Мадонна, находящаяся в своем доме в Нью-Йорке, все еще страдает от приступов тошноты. Несмотря на это, она намерена начать свое юбилейное турне, запланированное на 15 июля. Однако ее менеджер Гай Озри рассматривает возможность переноса первого концерта на более поздний срок. Близкие к певице также настаивают на том, чтобы она сделала перерыв и полностью восстановилась после болезни.

28 июня Гай Озри сообщил о том, что у Мадонны развилась бактериальная инфекция 24 июня. Певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии больницы. Певицу беспокоила повышенная температура около месяца, но она отказывалась от госпитализации, чтобы не откладывать тур.

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Американская певица Мадонна, которая недавно была выписана из больницы после лечения от бактериальной инфекции, продолжает испытывать плохое самочувствие и не встает с кровати. Об этом сообщает портал TMZ. «Мадонна по-прежнему чувствует себя плохо и не встает с кровати», — сообщает портал. Там добавили, что 64-летняя Мадонна, находящаяся в своем доме в Нью-Йорке, все еще страдает от приступов тошноты. Несмотря на это, она намерена начать свое юбилейное турне, запланированное на 15 июля. Однако ее менеджер Гай Озри рассматривает возможность переноса первого концерта на более поздний срок. Близкие к певице также настаивают на том, чтобы она сделала перерыв и полностью восстановилась после болезни. 28 июня Гай Озри сообщил о том, что у Мадонны развилась бактериальная инфекция 24 июня. Певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии больницы. Певицу беспокоила повышенная температура около месяца, но она отказывалась от госпитализации, чтобы не откладывать тур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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