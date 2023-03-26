Спелеологи оценили уникальную акустику Мариинской пещеры (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пещере «Мариинская», которая расположена в Пермском крае, певица Анастасия Гордеева устроила небольшой концерт для своих друзей спелеологов. В одном из гротов, который обладает уникальной акустикой, она спела песню Мадонны Frozen, рассказали любители музыки и экстремального туризма в соцсетях.

«В Пермском крае в пещере „Мариинская“ есть зал с практически идеальной круглой формой и с удивительной акустикой, а у нас в компании была портативная колонка и замечательная вокалистка Анастасия Гордеева. Много чего происходило в моей жизни под землей, но такого еще не встречалось. Было очень круто и даже как-то странно от происходящего в тот момент», — поделился впечатлениями от необычного концерта спелеолог Александр Ушаков.

«Мариинская» пещера, которую еще называют «Губахинской» расположена на правом берегу реки Косьва, недалеко от поселка Верхняя Губаха. Пещера имеет несколько этажей, а протяженность ее ходов достигает километра. Палеонтологи ранее находили в ней кости пещерных медведей.