29 июня 2023

Пермский завод оборудования для нефтедобычи вложит в развитие производства 350 млн рублей

Инвестпроекту расширения производства пермского АО «Элкам-Нефтемаш» присвоен приоритетный статус
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство компонентов для систем автоматического управления беспилотными транспортными средствами на базе НПОА. Екатеринбург, токарный станок, производство детали, точное производство
Предприятие запустит новую производственную линию и закупит станки с ЧПУ Фото:

Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата при губернаторе Пермского края присвоил приоритетный статус проекту расширения производственных мощностей АО «Элкам-Нефтемаш». Предприятие, которое выпускает оборудование для нефтедобычи, вложит 350 млн рублей в развитие производства более 350 млн рублей.

«Современное оборудование позволит предприятию производить более сложную инновационную продукцию, повысить производительность труда на производстве существующих изделий. Также обеспечить контроль технологических параметров в процессе обработки, обеспечивая выпуск оборудования высокого качества», — сообщила на заседании совета директор по экономике и финансам АО «Элкам-Нефтемаш» Елена Третьякова.

Благодаря запуску новой линии для обработки штоков и новым технологичным станкам завод планирует расширить производство комплектующих к насосному оборудованию и создать новые рабочие места. В рамках реализации приоритетного проекта предприятию будет предоставлено право применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Максимальный размер вычета — 210 млн рублей.

Пермское АО «Элкам-Нефтемаш» производит и ремонтирует нефтедобывающее оборудование, в том числе скважинные штанговые насосы. Продукция завода используется на производственных объектах «ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «Сахалинморнефтегаза» и других компаний. В 2022 году выручка предприятия увеличилась на миллиард рублей.

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Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата при губернаторе Пермского края присвоил приоритетный статус проекту расширения производственных мощностей АО «Элкам-Нефтемаш». Предприятие, которое выпускает оборудование для нефтедобычи, вложит 350 млн рублей в развитие производства более 350 млн рублей. «Современное оборудование позволит предприятию производить более сложную инновационную продукцию, повысить производительность труда на производстве существующих изделий. Также обеспечить контроль технологических параметров в процессе обработки, обеспечивая выпуск оборудования высокого качества», — сообщила на заседании совета директор по экономике и финансам АО «Элкам-Нефтемаш» Елена Третьякова. Благодаря запуску новой линии для обработки штоков и новым технологичным станкам завод планирует расширить производство комплектующих к насосному оборудованию и создать новые рабочие места. В рамках реализации приоритетного проекта предприятию будет предоставлено право применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Максимальный размер вычета — 210 млн рублей. Пермское АО «Элкам-Нефтемаш» производит и ремонтирует нефтедобывающее оборудование, в том числе скважинные штанговые насосы. Продукция завода используется на производственных объектах «ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «Сахалинморнефтегаза» и других компаний. В 2022 году выручка предприятия увеличилась на миллиард рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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