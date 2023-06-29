Пермский завод оборудования для нефтедобычи вложит в развитие производства 350 млн рублей

Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата при губернаторе Пермского края присвоил приоритетный статус проекту расширения производственных мощностей АО «Элкам-Нефтемаш». Предприятие, которое выпускает оборудование для нефтедобычи, вложит 350 млн рублей в развитие производства более 350 млн рублей.
«Современное оборудование позволит предприятию производить более сложную инновационную продукцию, повысить производительность труда на производстве существующих изделий. Также обеспечить контроль технологических параметров в процессе обработки, обеспечивая выпуск оборудования высокого качества», — сообщила на заседании совета директор по экономике и финансам АО «Элкам-Нефтемаш» Елена Третьякова.
Благодаря запуску новой линии для обработки штоков и новым технологичным станкам завод планирует расширить производство комплектующих к насосному оборудованию и создать новые рабочие места. В рамках реализации приоритетного проекта предприятию будет предоставлено право применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Максимальный размер вычета — 210 млн рублей.
Пермское АО «Элкам-Нефтемаш» производит и ремонтирует нефтедобывающее оборудование, в том числе скважинные штанговые насосы. Продукция завода используется на производственных объектах «ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «Сахалинморнефтегаза» и других компаний. В 2022 году выручка предприятия увеличилась на миллиард рублей.
Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата при губернаторе Пермского края присвоил приоритетный статус проекту расширения производственных мощностей АО «Элкам-Нефтемаш». Предприятие, которое выпускает оборудование для нефтедобычи, вложит 350 млн рублей в развитие производства более 350 млн рублей. «Современное оборудование позволит предприятию производить более сложную инновационную продукцию, повысить производительность труда на производстве существующих изделий. Также обеспечить контроль технологических параметров в процессе обработки, обеспечивая выпуск оборудования высокого качества», — сообщила на заседании совета директор по экономике и финансам АО «Элкам-Нефтемаш» Елена Третьякова. Благодаря запуску новой линии для обработки штоков и новым технологичным станкам завод планирует расширить производство комплектующих к насосному оборудованию и создать новые рабочие места. В рамках реализации приоритетного проекта предприятию будет предоставлено право применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Максимальный размер вычета — 210 млн рублей. Пермское АО «Элкам-Нефтемаш» производит и ремонтирует нефтедобывающее оборудование, в том числе скважинные штанговые насосы. Продукция завода используется на производственных объектах «ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «Сахалинморнефтегаза» и других компаний. В 2022 году выручка предприятия увеличилась на миллиард рублей.