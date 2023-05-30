30 мая 2023

Пермский завод оборудования для нефтедобычи увеличил выручку на миллиард рублей

Пермское АО «Элкам-Нефтемаш» в 2022 году увеличило выручку на миллиард рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Предприятие производит оборудование для добычи нефти Фото:

Пермское АО «Элкам-Нефтемаш», которое производит оборудование для добычи нефти, в 2022 году увеличило выручку на миллиард рублей. При этом годовая прибыль предприятия сократилась на десятки миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована в сервисе СБИС.

«Акционерное общество „Элкам-Нефтемаш“, город Пермь, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 213 млн рублей», — указано в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 250 млн рублей.

Пермское АО «Элкам-Нефтемаш» занимается производством, ремонтом и сервисным обслуживанием нефтедобывающего оборудования, в том числе скважинных штанговых насосов. Продукция предприятия используется на производственных объектах «ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «Сахалинморнефтегаза» и других компаний.

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Пермское АО «Элкам-Нефтемаш», которое производит оборудование для добычи нефти, в 2022 году увеличило выручку на миллиард рублей. При этом годовая прибыль предприятия сократилась на десятки миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована в сервисе СБИС. «Акционерное общество „Элкам-Нефтемаш“, город Пермь, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 213 млн рублей», — указано в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 250 млн рублей. Пермское АО «Элкам-Нефтемаш» занимается производством, ремонтом и сервисным обслуживанием нефтедобывающего оборудования, в том числе скважинных штанговых насосов. Продукция предприятия используется на производственных объектах «ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «Сахалинморнефтегаза» и других компаний.
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