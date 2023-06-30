В Екатеринбурге дома на неделю лишат горячей воды

В Екатеринбурге два дома останутся без горячей воды с 3 по 10 июля. Причиной отключения горячего водоснабжения являются ремонтные работы в котельной.
«С 9 часов 3 июля и до 17 часов 10 июля, в связи с работами АО „Екатеринбургаз“ на газопроводе высокого давления и остановкой котельной Студенческая, 49, будет остановлена подача ГВС. Без горячей воды останутся дома на Студенческой, 47 и Малышева, 160», — сообщили на странице управляющей компании ООО «Фонд Радомир».
Ремотные работы в котельной связаны с подготовкой к отопительному сезону. Восстановление параметров горячего водоснабжения будет производиться в течение 12 часов после запуска котельной.
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