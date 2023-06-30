Моор подал документы для участия в выборах губернатора Тюменской области

01 июля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

В избирательную комиссию поступили все необходимые документы от Александра Моора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор, которого выдвинули от партии «Единая Россия», подал документы в региональный избирательный комитет. Информацию об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «Поступили документы для выдвижения на должность губернатора Тюменской области от действующего губернатора Тюменской области Александра Моора. Александр Викторович был выдвинут на региональной партийной конференции, которое состоялось 23 июня. За его кандидатуры делегаты конференции проголосовали единогласно», — написано «ВКонтакте» в официальной группе избирательная комиссия Тюменской области. До этого на участие в выборах главы Тюменской области поступил пакет документов от члена партии КПРФ Иван Левченко, а также от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимир Пискайкин. Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы региона. За действующего главу региона проголосовали все 174 делегата региональной партконференции.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, которого выдвинули от партии «Единая Россия», подал документы в региональный избирательный комитет. Информацию об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «Поступили документы для выдвижения на должность губернатора Тюменской области от действующего губернатора Тюменской области Александра Моора. Александр Викторович был выдвинут на региональной партийной конференции, которое состоялось 23 июня. За его кандидатуры делегаты конференции проголосовали единогласно», — написано «ВКонтакте» в официальной группе избирательная комиссия Тюменской области. До этого на участие в выборах главы Тюменской области поступил пакет документов от члена партии КПРФ Иван Левченко, а также от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимир Пискайкин. Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы региона. За действующего главу региона проголосовали все 174 делегата региональной партконференции.