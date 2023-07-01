Моор вошел в топ-10 Национального рейтинга губернаторов. Скрин

02 июля 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Александр Моор занял седьмое место в рейтинге глав регионов России Фото: Денис Моргунов © URA.RU По итогам мая и июня губернатор Тюменской области Александр Моор занял седьмое место в Национальном рейтинге глав регионов РФ. Об этом пишет центр информационных коммуникаций «Рейтинг», проводивший исследование. «Александр Моор вошел в первую группу глав субъектов и занял в ней седьмое место среди 25 наиболее эффективных руководителей. Исследование проводилось в рамках проекта „Национальный рейтинг“ по итогам деятельности за май — июнь текущего года, глав оценивал максимально широкий круг экспертов», — сообщили авторы рейтинга. Исследование мнений экспертов о деятельности глав регионов, на основании которого составляется рейтинг, проводится ежемесячно. По итогам марта и апреля Александр Моор занимал 10 место. Ранее сообщалось, что Александр Моор подал документы для выдвижения на должность губернатора Тюменской области в региональный избирательный комитет. Его кандидатура была одобрена на региональной партконференции «Единой России» 23 июня. Скрин: центр информационных коммуникаций «Рейтинг»

По итогам мая и июня губернатор Тюменской области Александр Моор занял седьмое место в Национальном рейтинге глав регионов РФ. Об этом пишет центр информационных коммуникаций «Рейтинг», проводивший исследование. «Александр Моор вошел в первую группу глав субъектов и занял в ней седьмое место среди 25 наиболее эффективных руководителей. Исследование проводилось в рамках проекта „Национальный рейтинг“ по итогам деятельности за май — июнь текущего года, глав оценивал максимально широкий круг экспертов», — сообщили авторы рейтинга. Исследование мнений экспертов о деятельности глав регионов, на основании которого составляется рейтинг, проводится ежемесячно. По итогам марта и апреля Александр Моор занимал 10 место. Ранее сообщалось, что Александр Моор подал документы для выдвижения на должность губернатора Тюменской области в региональный избирательный комитет. Его кандидатура была одобрена на региональной партконференции «Единой России» 23 июня.