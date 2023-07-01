01 июля 2023
30 июня 2023

Моор вошел в топ-10 Национального рейтинга губернаторов. Скрин

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Пресс-конференция правительства. Тюмень , моор александр
Александр Моор занял седьмое место в рейтинге глав регионов России Фото:

По итогам мая и июня губернатор Тюменской области Александр Моор занял седьмое место в Национальном рейтинге глав регионов РФ. Об этом пишет центр информационных коммуникаций «Рейтинг», проводивший исследование.

«Александр Моор вошел в первую группу глав субъектов и занял в ней седьмое место среди 25 наиболее эффективных руководителей. Исследование проводилось в рамках проекта „Национальный рейтинг“ по итогам деятельности за май — июнь текущего года, глав оценивал максимально широкий круг экспертов», — сообщили авторы рейтинга.

Исследование мнений экспертов о деятельности глав регионов, на основании которого составляется рейтинг, проводится ежемесячно. По итогам марта и апреля Александр Моор занимал 10 место.

Ранее сообщалось, что Александр Моор подал документы для выдвижения на должность губернатора Тюменской области в региональный избирательный комитет. Его кандидатура была одобрена на региональной партконференции «Единой России» 23 июня.

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По итогам мая и июня губернатор Тюменской области Александр Моор занял седьмое место в Национальном рейтинге глав регионов РФ. Об этом пишет центр информационных коммуникаций «Рейтинг», проводивший исследование. «Александр Моор вошел в первую группу глав субъектов и занял в ней седьмое место среди 25 наиболее эффективных руководителей. Исследование проводилось в рамках проекта „Национальный рейтинг“ по итогам деятельности за май — июнь текущего года, глав оценивал максимально широкий круг экспертов», — сообщили авторы рейтинга. Исследование мнений экспертов о деятельности глав регионов, на основании которого составляется рейтинг, проводится ежемесячно. По итогам марта и апреля Александр Моор занимал 10 место. Ранее сообщалось, что Александр Моор подал документы для выдвижения на должность губернатора Тюменской области в региональный избирательный комитет. Его кандидатура была одобрена на региональной партконференции «Единой России» 23 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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