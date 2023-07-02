В Челябинске нашли труп сотрудника РЖД

Мужчина работал в вагонном депо
В Челябинске в лесном массиве нашли труп сотрудника РЖД. Как 3 июля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, предварительно смерть не носит криминальный характер.
«Тело мастера вагонного депо ОАО „РЖД“ нашли в лесном массиве около улицы Аральской. Предварительно видимых признаков насильственной смерти на теле не установлено», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчина с конца июня числился без вести пропавшим. Причину смерти предстоит выявить специалистам.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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