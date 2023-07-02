02 июля 2023

В Челябинске нашли труп сотрудника РЖД

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский железнодорожный вокзал. Привокзальная площадь. Музей железнодорожной техники. Челябинск, поезд, локомотив, пути, станция, ржд, железная дорога
Мужчина работал в вагонном депо Фото:

В Челябинске в лесном массиве нашли труп сотрудника РЖД. Как 3 июля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, предварительно смерть не носит криминальный характер.

«Тело мастера вагонного депо ОАО „РЖД“ нашли в лесном массиве около улицы Аральской. Предварительно видимых признаков насильственной смерти на теле не установлено», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина с конца июня числился без вести пропавшим. Причину смерти предстоит выявить специалистам.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В Челябинске в лесном массиве нашли труп сотрудника РЖД. Как 3 июля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, предварительно смерть не носит криминальный характер. «Тело мастера вагонного депо ОАО „РЖД“ нашли в лесном массиве около улицы Аральской. Предварительно видимых признаков насильственной смерти на теле не установлено», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина с конца июня числился без вести пропавшим. Причину смерти предстоит выявить специалистам. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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