В Магнитогорске хоккейный клуб «Металлург» откроет академию

В планах руководства создать комплексное воспитание спортсменов уровня КХЛ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области клуб «Металлург» откроет академию хоккея. О том, что комплекс займет более двух гектаров территории рядом с парком «Притяжение», сообщили в пресс-службе клуба.

«Территория академии займет более двух гектаров и примкнет к парку „Притяжение“ с севера. Ледовый комплекс общей площадью 13,5 квадратных метра будет располагаться между гостиницей „Европа“ и улицей Зеленой, напротив санатория „Южный“», — уточнили в пресс-службе хоккейного клуба.

Спортивную школу при клубе планируют реорганизовать, а в академии сформировать пять основных блоков. Воспитанникам будут предоставлены спортивный, образовательный и медицинские блоки. Административный и технический будет заниматься функционированием комплекса. Самый малый возраст спортсменов — четыре года. В такие команды будут набирать всех желающий, а в последующие годы проводить отсев. В планах руководства создать комплексное воспитание спортсменов до уровня КХЛ.

Тренерский состав будут расширять, для кадров проводить курсы повышения квалификации. Программы тренировок также планируют модернизировать и внедрить новинки.

«Президентом хоккейного клуба Виктором Рашниковым принято решение о строительстве всей сопутствующей серьезной Академии инфраструктуры. Когда проведем все необходимые процедуры и определимся с подрядчиком сможем говорить о сроках запуска», — передает пресс-служба слова директора «Металлурга» Алексея Жлобы.