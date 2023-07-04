Мобилизованные уральцы ударили по пункту управления дронами ВСУ

Военнослужащие уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Артиллеристы, среди которых много мобилизованных с Урала, уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на донецком управлении. Кадры проведения операции оказались в распоряжении журналистов.
«Артиллеристы „Южной“ группировки ВС РФ, среди которых много мобилизованных на Урале, уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на донецком направлении», — сообщает РИА Новости в telegram-канале. Ранее Министерство обороны России показало видео, на котором российские силы высокоточным ударом уничтожают склад ВСУ.
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