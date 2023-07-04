Мобилизованные уральцы ударили по пункту управления дронами ВСУ

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Военнослужащие уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы, среди которых много мобилизованных с Урала, уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на донецком управлении. Кадры проведения операции оказались в распоряжении журналистов.

«Артиллеристы „Южной“ группировки ВС РФ, среди которых много мобилизованных на Урале, уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на донецком направлении», — сообщает РИА Новости в telegram-канале. Ранее Министерство обороны России показало видео, на котором российские силы высокоточным ударом уничтожают склад ВСУ.

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Артиллеристы, среди которых много мобилизованных с Урала, уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на донецком управлении. Кадры проведения операции оказались в распоряжении журналистов. «Артиллеристы „Южной“ группировки ВС РФ, среди которых много мобилизованных на Урале, уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на донецком направлении», — сообщает РИА Новости в telegram-канале. Ранее Министерство обороны России показало видео, на котором российские силы высокоточным ударом уничтожают склад ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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