ОНФ пожаловалась в прокуратуру ХМАО на бездействие спасателей во время поиска вахтовика

В ОНФ обратились с жалобой на действия ответственных лиц во время поиска вахтовика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональное отделение «Общероссийского народного фронта» в ХМАО обратилось в прокуратуру округа с просьбой проверить действия ответственных лиц, во время поиска пропавшего вахтовика Леонида Кувшинова на месторождении в Сургутском районе. Эксперт ОНФ Евгений Печерица сообщил журналисту URA.RU, что с жалобой на сотрудников МЧС и МВД обратилась Елизавета Зимина. Она утверждает, что ответственные за поиск выполняют свои обязанности не надлежащим образом.

«В Региональное отделение НАРОДНОГО ФРОНТА в Югре обратилась Елизавета Зимина с информацией о пропаже в лесу работника ООО „Горизонт“ Кувшинова Леонида, 1988 г. р. и сообщила, что службы в обязанности, которых входит поиск пропавших людей свои обязанности не исполняют надлежащим образом. Просим проверить действия участников поисков и всех ответственных лиц», — говорится в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

В беседе с корреспондентом агентства Елизавета Зимина пояснила, что вопросов к работе сотрудников «Центроспаса» нет. Они приступили к поискам оперативно. Сотрудники МЧС и МВД прибыли на месторождение только через двое суток. «После проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции сделали вывод, что пропавший утонул или его задрал медведь, при этом в лес они даже не заходили. Мы дольше ждем поисковиков, чем длятся сами поиски», — рассказала Зимина.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Управление МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе (ХМАО) на месторождении пропал сотрудник ООО «Горизонт» Леонид Кувшинов. Мужчина 26 июня ушел в лес и не вернулся.