04 июля 2023

В Екатеринбурге отключат электричество в жилых домах

В Екатеринбурге отключат электричество в двух домах в связи с ремонтом подстанции
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, лампочка, электроэнергия, коммунальные услуги, услуги жкх
Электричество отключат по двум адресам Фото:

В Екатеринбурге отключат электроэнергию на улицах Малышева, 109А и Комсомольская, 72 в связи с ремонтными работами в трансформаторной станции. Об этом рассказали в управляющей компании «Фонд Радомир».

«В связи с ремонтными работами 12 июля с 9 до 17 часов в трансформаторной подстанции ТП-1605 будет остановлена подача электроэнергии в дом по адресу улица Малышева, 109А. По адресу Комсомольская, 72 будут проводится ремонтные работы 14 июля с 9 до 17 часов», — сообщили в официальной группе «Фонд Радомир» соцсети «Вконтакте.

Ранее URA.RU сообщало об отключении горячей воды в Екатеринбурге на неделю. Причиной отключения горячего водоснабжения являются ремонтные работы в котельной.

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В Екатеринбурге отключат электроэнергию на улицах Малышева, 109А и Комсомольская, 72 в связи с ремонтными работами в трансформаторной станции. Об этом рассказали в управляющей компании «Фонд Радомир». «В связи с ремонтными работами 12 июля с 9 до 17 часов в трансформаторной подстанции ТП-1605 будет остановлена подача электроэнергии в дом по адресу улица Малышева, 109А. По адресу Комсомольская, 72 будут проводится ремонтные работы 14 июля с 9 до 17 часов», — сообщили в официальной группе «Фонд Радомир» соцсети «Вконтакте. Ранее URA.RU сообщало об отключении горячей воды в Екатеринбурге на неделю. Причиной отключения горячего водоснабжения являются ремонтные работы в котельной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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