В Екатеринбурге отключат электричество в жилых домах

В Екатеринбурге отключат электричество в двух домах в связи с ремонтом подстанции

05 июля 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Электричество отключат по двум адресам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге отключат электроэнергию на улицах Малышева, 109А и Комсомольская, 72 в связи с ремонтными работами в трансформаторной станции. Об этом рассказали в управляющей компании «Фонд Радомир». «В связи с ремонтными работами 12 июля с 9 до 17 часов в трансформаторной подстанции ТП-1605 будет остановлена подача электроэнергии в дом по адресу улица Малышева, 109А. По адресу Комсомольская, 72 будут проводится ремонтные работы 14 июля с 9 до 17 часов», — сообщили в официальной группе «Фонд Радомир» соцсети «Вконтакте. Ранее URA.RU сообщало об отключении горячей воды в Екатеринбурге на неделю. Причиной отключения горячего водоснабжения являются ремонтные работы в котельной.

В Екатеринбурге отключат электроэнергию на улицах Малышева, 109А и Комсомольская, 72 в связи с ремонтными работами в трансформаторной станции. Об этом рассказали в управляющей компании «Фонд Радомир». «В связи с ремонтными работами 12 июля с 9 до 17 часов в трансформаторной подстанции ТП-1605 будет остановлена подача электроэнергии в дом по адресу улица Малышева, 109А. По адресу Комсомольская, 72 будут проводится ремонтные работы 14 июля с 9 до 17 часов», — сообщили в официальной группе «Фонд Радомир» соцсети «Вконтакте. Ранее URA.RU сообщало об отключении горячей воды в Екатеринбурге на неделю. Причиной отключения горячего водоснабжения являются ремонтные работы в котельной.