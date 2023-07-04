04 июля 2023

Екатеринбурженка обвинила Wildberries в списании 17 тысяч рублей без спроса

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Екатеринбурга утверждает, что у нее без спроса списали 17 тысяч рублей за товары, которые она планировала оплатить после примерки Фото:

Жительница Екатеринбурга Наталья заказала одежду на Wildberries, но решила оплатить его потом. Вскоре время она получила уведомление о списании денежных средств — 17 тысяч рублей, и удивилась. Более того, заказ отправили в другой город.

«Я оформила заказ без предоплаты. Через несколько минут мне пришло смс, что Wildberries списали 17 196 рублей с моей карты и подменила адрес получения на другой город в другом регионе», — рассказала Наталья E1.ru.

Одежда пришла в город в Челябинской области. Поддержка маркетплейса девушке так и не ответила, а в пункте выдачи ей сказали, что произошли технические неполадки. URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Wildberries устроили массовую забастовку. Причина — новость о том, что у сотрудников из зарплаты будут вычитать 100% стоимости бракованных товаров, которые приходят на пункт выдачи.

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Жительница Екатеринбурга Наталья заказала одежду на Wildberries, но решила оплатить его потом. Вскоре время она получила уведомление о списании денежных средств — 17 тысяч рублей, и удивилась. Более того, заказ отправили в другой город. «Я оформила заказ без предоплаты. Через несколько минут мне пришло смс, что Wildberries списали 17 196 рублей с моей карты и подменила адрес получения на другой город в другом регионе», — рассказала Наталья E1.ru. Одежда пришла в город в Челябинской области. Поддержка маркетплейса девушке так и не ответила, а в пункте выдачи ей сказали, что произошли технические неполадки. URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Wildberries устроили массовую забастовку. Причина — новость о том, что у сотрудников из зарплаты будут вычитать 100% стоимости бракованных товаров, которые приходят на пункт выдачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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