Екатеринбурженка обвинила Wildberries в списании 17 тысяч рублей без спроса

05 июля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга утверждает, что у нее без спроса списали 17 тысяч рублей за товары, которые она планировала оплатить после примерки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Екатеринбурга Наталья заказала одежду на Wildberries, но решила оплатить его потом. Вскоре время она получила уведомление о списании денежных средств — 17 тысяч рублей, и удивилась. Более того, заказ отправили в другой город. «Я оформила заказ без предоплаты. Через несколько минут мне пришло смс, что Wildberries списали 17 196 рублей с моей карты и подменила адрес получения на другой город в другом регионе», — рассказала Наталья E1.ru. Одежда пришла в город в Челябинской области. Поддержка маркетплейса девушке так и не ответила, а в пункте выдачи ей сказали, что произошли технические неполадки. URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Wildberries устроили массовую забастовку. Причина — новость о том, что у сотрудников из зарплаты будут вычитать 100% стоимости бракованных товаров, которые приходят на пункт выдачи.

Жительница Екатеринбурга Наталья заказала одежду на Wildberries, но решила оплатить его потом. Вскоре время она получила уведомление о списании денежных средств — 17 тысяч рублей, и удивилась. Более того, заказ отправили в другой город. «Я оформила заказ без предоплаты. Через несколько минут мне пришло смс, что Wildberries списали 17 196 рублей с моей карты и подменила адрес получения на другой город в другом регионе», — рассказала Наталья E1.ru. Одежда пришла в город в Челябинской области. Поддержка маркетплейса девушке так и не ответила, а в пункте выдачи ей сказали, что произошли технические неполадки. URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Wildberries устроили массовую забастовку. Причина — новость о том, что у сотрудников из зарплаты будут вычитать 100% стоимости бракованных товаров, которые приходят на пункт выдачи.