Тюменские полицейские оштрафовали женщину за опасную езду на поезде

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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, рельсы, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, жд пути
Женщина забралась на подножку состава из-за опоздания на поезд Фото:

Тюменские полицейские оштрафовали жительницу Оренбургской области за путешествие на подножке поезда, куда она запрыгнула на станции в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

«Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте привлекли к административной ответственности пассажирку поезда сообщением „Новый Уренгой — Оренбург“. 31-летняя жительница города Новоорска Оренбургской области опоздала на посадку в поезд на станции Сургут. Увидев, что состав отправляется, она зацепилась за поручни и поехала на подножке вагона», — сообщили в ведомстве.

Женщину заметила проводник состава и нажала стоп-кран. Поезд простоял пять минут, пока жительница Оренбургской области не заняла свое место в вагоне. «В отношении гражданки сотрудники линейного отдела составили административный протокол по статье „Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте“», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что судимые челябинцы нарушили работу поезда, следовавшего из ХМАО. В пути следования они распивали спиртное, выражались нецензурной бранью, мешали отдыху и поездке других пассажиров.

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Тюменские полицейские оштрафовали жительницу Оренбургской области за путешествие на подножке поезда, куда она запрыгнула на станции в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте привлекли к административной ответственности пассажирку поезда сообщением „Новый Уренгой — Оренбург“. 31-летняя жительница города Новоорска Оренбургской области опоздала на посадку в поезд на станции Сургут. Увидев, что состав отправляется, она зацепилась за поручни и поехала на подножке вагона», — сообщили в ведомстве. Женщину заметила проводник состава и нажала стоп-кран. Поезд простоял пять минут, пока жительница Оренбургской области не заняла свое место в вагоне. «В отношении гражданки сотрудники линейного отдела составили административный протокол по статье „Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте“», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что судимые челябинцы нарушили работу поезда, следовавшего из ХМАО. В пути следования они распивали спиртное, выражались нецензурной бранью, мешали отдыху и поездке других пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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