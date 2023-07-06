Тюменские полицейские оштрафовали женщину за опасную езду на поезде

06 июля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Женщина забралась на подножку состава из-за опоздания на поезд Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменские полицейские оштрафовали жительницу Оренбургской области за путешествие на подножке поезда, куда она запрыгнула на станции в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте привлекли к административной ответственности пассажирку поезда сообщением „Новый Уренгой — Оренбург“. 31-летняя жительница города Новоорска Оренбургской области опоздала на посадку в поезд на станции Сургут. Увидев, что состав отправляется, она зацепилась за поручни и поехала на подножке вагона», — сообщили в ведомстве. Женщину заметила проводник состава и нажала стоп-кран. Поезд простоял пять минут, пока жительница Оренбургской области не заняла свое место в вагоне. «В отношении гражданки сотрудники линейного отдела составили административный протокол по статье „Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте“», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что судимые челябинцы нарушили работу поезда, следовавшего из ХМАО. В пути следования они распивали спиртное, выражались нецензурной бранью, мешали отдыху и поездке других пассажиров.

Тюменские полицейские оштрафовали жительницу Оренбургской области за путешествие на подножке поезда, куда она запрыгнула на станции в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте привлекли к административной ответственности пассажирку поезда сообщением „Новый Уренгой — Оренбург“. 31-летняя жительница города Новоорска Оренбургской области опоздала на посадку в поезд на станции Сургут. Увидев, что состав отправляется, она зацепилась за поручни и поехала на подножке вагона», — сообщили в ведомстве. Женщину заметила проводник состава и нажала стоп-кран. Поезд простоял пять минут, пока жительница Оренбургской области не заняла свое место в вагоне. «В отношении гражданки сотрудники линейного отдела составили административный протокол по статье „Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте“», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что судимые челябинцы нарушили работу поезда, следовавшего из ХМАО. В пути следования они распивали спиртное, выражались нецензурной бранью, мешали отдыху и поездке других пассажиров.