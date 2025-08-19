Россиян избавят от очередей на сложные операции по ОМС

Власти нашли способ сократить сроки ожидания сложных операций по полису ОМС. На заседании 19 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит свыше 60 млрд рублей на проведение высокотехнологичных операций в клиниках страны. Как рассказали эксперты URA.RU, это также поможет расширить штат квалифицированных врачей в медцентрах.
Сохранение населения и укрепление здоровья людей — одна из национальных целей развития страны, поставленная главой государства, сообщил в начале заседания Михаил Мишустин. Для ее достижения правительство продолжает повышать доступность высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), добавил премьер.
«Дополнительно направим свыше 60 млрд рублей на оказание медпомощи в федеральных клиниках. Таким образом, общий объем финансирования в текущем году превысит 310 млрд рублей. Число людей, у которых появится возможность пройти сложное лечение по полису ОМС, увеличится», — рассказал глава правительства РФ.
В частности, речь идет об операциях с применением уникальных методов, передовых подходов в сердечно-сосудистой и нейрохирургии, а также в травматологии, ортопедии, офтальмологии и онкологии, пояснил Мишустин. «Они требуются для спасения жизней и восстановления здоровья при очень серьезных диагнозах. Продолжим и дальше расширять для граждан возможность получения своевременной медпомощи по всей стране», — резюмировал премьер.
Интерес властей к развитию высокотехнологичной медицины связан с их стремлением сократить очереди на сложные операции по полису ОМС, объяснил URA.RU кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Института непрерывного образования Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов. «Учитывая, что сейчас дорожают многие медицинские изделия, препараты и расходные материалы для проведения ВМП, дополнительное финансирование на проведение сложных операций по ОМС, действительно, может сократить на них очереди. Для эффективности результата эти деньги, вероятно, потратят на расширение учреждений, где у врачей будет возможность проводить такие операции», — рассказал Тимошилов.
Очень важно провести исследование по регионам и федеральным округам, чтобы понять, где больше всего россиян нуждаются в такой помощи, как долго они ждут своей очереди в листе ожидания, добавил эксперт. «Это нужно, чтобы не было такой ситуации, когда оснащенные клиники простаивают без работы и не приносят пользу населению», — отметил он.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович согласилась, что расширение возможностей региональных клиник в плане технологического оснащения и увеличения медперсонала сократит сроки ожидания сложных операций. «Например, сейчас довольно долгие очереди на трансплантацию органов, особенно почек и костного мозга.
Срок, разумеется, зависит от ряда факторов, в том числе от поиска донора. В среднем, по нашему наблюдению, пациент может находиться в этой очереди от двух до трех лет. Надеюсь, что со временем эту проблему удастся решить», — сообщила Попович.
По ее словам, необходимы средства и на улучшение методов проведения диспансеризации, чтобы в будущем потребность в проведении ВМП сократилась. «Говоря о расширении технологий для проведения комплексного медицинского обследования, стоит задуматься, например, о замене флюорографии низкодозной компьютерной томографией. НДКТ довольно эффективна в выявлении не только рака легкого, но и других заболеваний», — отметила медик.
