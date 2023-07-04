Судимые челябинцы нарушили работу поезда, следовавшего из ХМАО

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Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, железнодорожный транспорт, полиция, ржд, железная дорога
Мужчин сняли с рейса и осудили Фото:

Двое судимых братьев из Челябинской области нарушили работу поезда, следовавшего из Нового Уренгоя (ХМАО) в Уфу (Республика Башкортостан). Как сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции УрФО, их сняли с рейса после жалобы от начальника поезда.

«В состав поднялись сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали 55-летних хулиганов. Как выяснилось, дебоширы приходились друг другу двоюродными братьями, оба жители Челябинской области. В пути следования они распивали спиртное, в итоге начали выражаться нецензурной бранью, мешать отдыху и поездке других пассажиров, работе поездной бригады», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции.

В ведомстве отметили, что ранее оба мужчины были судимы. Еще в девяностых годах прошлого века один из них отсидел за хулиганство, второй — за незаконный оборот наркотиков. С поезда их доставили в вытрезвитель, а после рассмотрения дела в суде на каждого из них наложили штраф в размере 800 рублей.

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Двое судимых братьев из Челябинской области нарушили работу поезда, следовавшего из Нового Уренгоя (ХМАО) в Уфу (Республика Башкортостан). Как сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции УрФО, их сняли с рейса после жалобы от начальника поезда. «В состав поднялись сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали 55-летних хулиганов. Как выяснилось, дебоширы приходились друг другу двоюродными братьями, оба жители Челябинской области. В пути следования они распивали спиртное, в итоге начали выражаться нецензурной бранью, мешать отдыху и поездке других пассажиров, работе поездной бригады», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. В ведомстве отметили, что ранее оба мужчины были судимы. Еще в девяностых годах прошлого века один из них отсидел за хулиганство, второй — за незаконный оборот наркотиков. С поезда их доставили в вытрезвитель, а после рассмотрения дела в суде на каждого из них наложили штраф в размере 800 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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