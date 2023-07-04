Судимые челябинцы нарушили работу поезда, следовавшего из ХМАО

04 июля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Мужчин сняли с рейса и осудили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое судимых братьев из Челябинской области нарушили работу поезда, следовавшего из Нового Уренгоя (ХМАО) в Уфу (Республика Башкортостан). Как сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции УрФО, их сняли с рейса после жалобы от начальника поезда. «В состав поднялись сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали 55-летних хулиганов. Как выяснилось, дебоширы приходились друг другу двоюродными братьями, оба жители Челябинской области. В пути следования они распивали спиртное, в итоге начали выражаться нецензурной бранью, мешать отдыху и поездке других пассажиров, работе поездной бригады», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. В ведомстве отметили, что ранее оба мужчины были судимы. Еще в девяностых годах прошлого века один из них отсидел за хулиганство, второй — за незаконный оборот наркотиков. С поезда их доставили в вытрезвитель, а после рассмотрения дела в суде на каждого из них наложили штраф в размере 800 рублей.

Двое судимых братьев из Челябинской области нарушили работу поезда, следовавшего из Нового Уренгоя (ХМАО) в Уфу (Республика Башкортостан). Как сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции УрФО, их сняли с рейса после жалобы от начальника поезда. «В состав поднялись сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали 55-летних хулиганов. Как выяснилось, дебоширы приходились друг другу двоюродными братьями, оба жители Челябинской области. В пути следования они распивали спиртное, в итоге начали выражаться нецензурной бранью, мешать отдыху и поездке других пассажиров, работе поездной бригады», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. В ведомстве отметили, что ранее оба мужчины были судимы. Еще в девяностых годах прошлого века один из них отсидел за хулиганство, второй — за незаконный оборот наркотиков. С поезда их доставили в вытрезвитель, а после рассмотрения дела в суде на каждого из них наложили штраф в размере 800 рублей.