Из Екатеринбурга на запад России отправили партию спермы

Из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Калининградскую область отправлено 1100 доз спермы быков-производителей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
«Через международный аэропорт Кольцово в Калининградскую область отправлена партия замороженной спермы быков-производителей племенного животноводческого предприятия города Екатеринбурга. Биоматериал предназначен для разведения крупного рогатого скота в калининградском племенном центре», — пояснили в ведомстве.
Всего отправлено 1100 доз. Во время контроля специалисты не обнаружили нарушений, и партия генетического материала благополучно улетела на запад России.
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