06 июля 2023

Из Екатеринбурга на запад России отправили партию спермы

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма, агрокомплекс
Свердловчане помогут калининградцам в разведении племенных быков Фото:

Из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Калининградскую область отправлено 1100 доз спермы быков-производителей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«Через международный аэропорт Кольцово в Калининградскую область отправлена партия замороженной спермы быков-производителей племенного животноводческого предприятия города Екатеринбурга. Биоматериал предназначен для разведения крупного рогатого скота в калининградском племенном центре», — пояснили в ведомстве.

Всего отправлено 1100 доз. Во время контроля специалисты не обнаружили нарушений, и партия генетического материала благополучно улетела на запад России.

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Из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Калининградскую область отправлено 1100 доз спермы быков-производителей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. «Через международный аэропорт Кольцово в Калининградскую область отправлена партия замороженной спермы быков-производителей племенного животноводческого предприятия города Екатеринбурга. Биоматериал предназначен для разведения крупного рогатого скота в калининградском племенном центре», — пояснили в ведомстве. Всего отправлено 1100 доз. Во время контроля специалисты не обнаружили нарушений, и партия генетического материала благополучно улетела на запад России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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