В Екатеринбурге к небоскребу «Высоцкий» съехались силовики

Возле бизнес-центра «Высоцкий» обнаружили несколько автомобилей полиции и ОМОНа
В Екатеринбурге к бизнес-центру «Высоцкий» утром 8 июля съехались несколько автомобилей полиции и ОМОНа. Об этом рассказал очевидец.
«Что-то происходит у „Высоцкого“. Минут 15 назад там вообще 10 автомобилей ДПС было, ППС и ОМОН», — передает слова очевидца Е1.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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