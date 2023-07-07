07 июля 2023

В Екатеринбурге к небоскребу «Высоцкий» съехались силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Плановая тренировка силовиков. Екатеринбург, силовики, бронежилет, полиция, полицейские в шлемах
Возле бизнес-центра «Высоцкий» обнаружили несколько автомобилей полиции и ОМОНа Фото:

В Екатеринбурге к бизнес-центру «Высоцкий» утром 8 июля съехались несколько автомобилей полиции и ОМОНа. Об этом рассказал очевидец.

«Что-то происходит у „Высоцкого“. Минут 15 назад там вообще 10 автомобилей ДПС было, ППС и ОМОН», — передает слова очевидца Е1.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге к бизнес-центру «Высоцкий» утром 8 июля съехались несколько автомобилей полиции и ОМОНа. Об этом рассказал очевидец. «Что-то происходит у „Высоцкого“. Минут 15 назад там вообще 10 автомобилей ДПС было, ППС и ОМОН», — передает слова очевидца Е1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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