В тюменских вузах обучаются более 13 тысяч студентов из Югры и Ямала

09 июля 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Именно ТИУ обеспечивает Югру и Ямал специалистами нефтегазовой отрасли Фото: Денис Моргунов © URA.RU В вузах Тюмени обучаются более 13 000 студентов из Югры и Ямала. Об этом сообщили журналисты. «Более 46 500 студентов учатся в тюменских вузах. Так, в Тюменском государственном университете обучаются более 2 500 студентов из Югры. В Тюменском индустриальном университете каждый третий учащийся из северных регионов, а это 7 903 студентов (32%). Тюменский государственный медицинский университет сотрудничает с Департаментами здравоохранения Югры и Ямала», — рассказал телеканал «Самотлор» с воем telegram-канале. Шесть вузов Тюмени дают возможность студентам получить высокий уровень образования. В городе функционируют такие учебные заведения, как Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Тюменский государственный медицинский университет (ТюмГМУ), Государственный аграрный университет Северного Зауралья (ГАУ Северного Зауралья), Тюменский государственный институт культуры, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ). Ранее URA.RU назвало вузы Тюмени, где можно получить высшее образование за счет государства. Окончившие 11 классов, могут претендовать на бюджетные места в пяти областных вузах.

В вузах Тюмени обучаются более 13 000 студентов из Югры и Ямала. Об этом сообщили журналисты. «Более 46 500 студентов учатся в тюменских вузах. Так, в Тюменском государственном университете обучаются более 2 500 студентов из Югры. В Тюменском индустриальном университете каждый третий учащийся из северных регионов, а это 7 903 студентов (32%). Тюменский государственный медицинский университет сотрудничает с Департаментами здравоохранения Югры и Ямала», — рассказал телеканал «Самотлор» с воем telegram-канале. Шесть вузов Тюмени дают возможность студентам получить высокий уровень образования. В городе функционируют такие учебные заведения, как Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Тюменский государственный медицинский университет (ТюмГМУ), Государственный аграрный университет Северного Зауралья (ГАУ Северного Зауралья), Тюменский государственный институт культуры, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ). Ранее URA.RU назвало вузы Тюмени, где можно получить высшее образование за счет государства. Окончившие 11 классов, могут претендовать на бюджетные места в пяти областных вузах.