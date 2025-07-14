В зоне СВО погибли два сержанта из одного округа Пермского края

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погибли два сержанта Максим Михалев и Геннадий Завгородний из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.
«На СВО, с честью и мужеством выполняя боевые задачи, погибли наши земляки. 24 мая 2025 года — Максим Михалев, гвардии младший сержант, наводчик. 12 марта 2025 года — Геннадий Завгородний, младший сержант ВС РФ, замкомандира мотострелкового взвода мотострелковой роты», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Михалев родился в Верещагино в декабре 1999 года. Он окончил девять классов местной гимназии. В Очере поступил в Строгановский колледж, затем продолжил обучение в пермском индустриальном техникуме, выучился на сварщика. После срочной службы боец решил связать свою жизнь с военным делом и отправился служить по контракту в Севастополь.
Завгородний родился в деревне Лукино Верещагинского района в марте 1975 года. Он вырос в селе Путино, окончил местную школу. После работал в строительной сфере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!