14 июля 2025

В зоне СВО погибли два сержанта из одного округа Пермского края

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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погибли два сержанта Максим Михалев и Геннадий Завгородний из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«На СВО, с честью и мужеством выполняя боевые задачи, погибли наши земляки. 24 мая 2025 года — Максим Михалев, гвардии младший сержант, наводчик. 12 марта 2025 года — Геннадий Завгородний, младший сержант ВС РФ, замкомандира мотострелкового взвода мотострелковой роты», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Михалев родился в Верещагино в декабре 1999 года. Он окончил девять классов местной гимназии. В Очере поступил в Строгановский колледж, затем продолжил обучение в пермском индустриальном техникуме, выучился на сварщика. После срочной службы боец решил связать свою жизнь с военным делом и отправился служить по контракту в Севастополь.

Завгородний родился в деревне Лукино Верещагинского района в марте 1975 года. Он вырос в селе Путино, окончил местную школу. После работал в строительной сфере.

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В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погибли два сержанта Максим Михалев и Геннадий Завгородний из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа. «На СВО, с честью и мужеством выполняя боевые задачи, погибли наши земляки. 24 мая 2025 года — Максим Михалев, гвардии младший сержант, наводчик. 12 марта 2025 года — Геннадий Завгородний, младший сержант ВС РФ, замкомандира мотострелкового взвода мотострелковой роты», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Михалев родился в Верещагино в декабре 1999 года. Он окончил девять классов местной гимназии. В Очере поступил в Строгановский колледж, затем продолжил обучение в пермском индустриальном техникуме, выучился на сварщика. После срочной службы боец решил связать свою жизнь с военным делом и отправился служить по контракту в Севастополь. Завгородний родился в деревне Лукино Верещагинского района в марте 1975 года. Он вырос в селе Путино, окончил местную школу. После работал в строительной сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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