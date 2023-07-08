Как оформить сельскую ипотеку в 2023 году

09 июля 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Сельская ипотека призвана стимулировать развитие сельских территорий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сельская ипотека — это программа, которая предоставляет возможность получения ипотечного кредита для строительства или покупки жилого дома на территории сельской местности. URA.RU собрало всю необходимую информацию, которая даст понимание того, что из себя представляет сельская ипотека в 2023 году. Условия сельской ипотеки Новость по теме Семейная ипотека в 2023 году: как оформить, какие условия. Инфографика Идея министерства сельского хозяйства России заключается в реализации жилья в селах со скидкой. Льготы предусмотрены в утвержденной государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Главная цель программы — предотвратить вымирание поселков и деревень, обеспечивая их жизнедеятельность. В соответствии с этой программой создана льготная сельская ипотека, которая направлена на поддержание соотношения между городскими и сельскими жителями в соотношении 1:4. Одной из главных задач этой ипотечной программы является привлечение граждан в села для постоянного проживания. Основным условием сельской ипотеки является целевое использование полученного кредита от банка. Деньги должны быть потрачены именно на приобретение жилплощади, будь то квартира, дом (в том числе недостроенный) или земельный участок. Важно использовать предоставленные государством средства по назначению. Условия программы: Кредитная ставка не более 3%;

Первоначальный взнос не менее 10% от стоимости жилья;

Максимальный размер кредита до шести миллионов рублей. В каких регионах можно взять Новость по теме Правительство РФ утвердило ставку 0,1% по программе «Сельская ипотека» В 2023 году каждому желающему доступна сельская ипотека, хотя в разных регионах могут быть свои нюансы. Правительством были названы приоритетные территории для развития сельских территорий, но поддержка сельской местности распространяется на всю Россию. Некоторые регионы могут дополнительно снизить процентную ставку сельской ипотеки за счет своего бюджета. В начале 2023 года правительство России одобрило снижение процентной ставки сельской ипотеки до 2% для заемщиков из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Жители приграничных районов России могут получить ипотечный кредит с процентной ставкой всего 0,1% годовых, если они живут в муниципалитетах, граничащих с другими странами. Статус Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга исключен из программы сельской ипотеки. В каких банках можно получить Новость по теме Путин поручил продлить и расширить льготную ипотеку В программе сельской ипотеки в данный момент участвует 16 банков. В список входят такие банки, как Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «АК Барс Банк», «Банк ДОМ.РФ», Акционерный банк «Россия», «ФК Открытие» и другие. Список может быть скорректирован или дополнен, поэтому перед обращением в банк рекомендуется уточнить, участвует ли конкретный банк в программе. Как получить сельскую ипотеку Новость по теме Льготная ипотека в 2023 году: новые условия, программы, как получить семьям с детьми. Инфографика Процесс оформления сельской ипотеки занимает несколько месяцев и включает несколько основных шагов: Сначала необходимо выбрать надежный объект и собрать отчет об его оценке.

Затем следует подать заявку и необходимые документы в выбранный банк.

После одобрения заявки следует изучить список дополнительных документов.

Подписать кредитный договор и зарегистрировать договор купли-продажи в Росреестре (часто это делается самим банком).

После этого необходимо перечислить деньги на счет продавца и продолжать вносить платежи по графику. В процессе оформления сделки банк также может обратиться к государству за субсидированием части процентной ставки. В случае, если сельская ипотека была оформлена под более высокий процент, чем было обещано, правительство выплачивает разницу. Документы для получения сельской ипотеки Паспорт гражданина РФ;

Справка о доходах (2-НДФЛ);

Копия трудовой книжки с печатью и подписью работодателя;

Военный билет;

Свидетельство о регистрации в качестве ИП или самозанятого (если есть), декларация о доходах для этой категории;

Справка о размере пенсии и пенсионное удостоверение (для пенсионеров). Документы от продавца недвижимости: Актуальный отчет о рыночной стоимости объекта;

Технический и кадастровый паспорт;

Паспорт владельца жилплощади;

Документ, подтверждающий право собственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сельская ипотека — это программа, которая предоставляет возможность получения ипотечного кредита для строительства или покупки жилого дома на территории сельской местности. URA.RU собрало всю необходимую информацию, которая даст понимание того, что из себя представляет сельская ипотека в 2023 году. Идея министерства сельского хозяйства России заключается в реализации жилья в селах со скидкой. Льготы предусмотрены в утвержденной государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Главная цель программы — предотвратить вымирание поселков и деревень, обеспечивая их жизнедеятельность. В соответствии с этой программой создана льготная сельская ипотека, которая направлена на поддержание соотношения между городскими и сельскими жителями в соотношении 1:4. Одной из главных задач этой ипотечной программы является привлечение граждан в села для постоянного проживания. Основным условием сельской ипотеки является целевое использование полученного кредита от банка. Деньги должны быть потрачены именно на приобретение жилплощади, будь то квартира, дом (в том числе недостроенный) или земельный участок. Важно использовать предоставленные государством средства по назначению. Условия программы: В 2023 году каждому желающему доступна сельская ипотека, хотя в разных регионах могут быть свои нюансы. Правительством были названы приоритетные территории для развития сельских территорий, но поддержка сельской местности распространяется на всю Россию. Некоторые регионы могут дополнительно снизить процентную ставку сельской ипотеки за счет своего бюджета. В начале 2023 года правительство России одобрило снижение процентной ставки сельской ипотеки до 2% для заемщиков из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Жители приграничных районов России могут получить ипотечный кредит с процентной ставкой всего 0,1% годовых, если они живут в муниципалитетах, граничащих с другими странами. Статус Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга исключен из программы сельской ипотеки. В программе сельской ипотеки в данный момент участвует 16 банков. В список входят такие банки, как Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «АК Барс Банк», «Банк ДОМ.РФ», Акционерный банк «Россия», «ФК Открытие» и другие. Список может быть скорректирован или дополнен, поэтому перед обращением в банк рекомендуется уточнить, участвует ли конкретный банк в программе. Процесс оформления сельской ипотеки занимает несколько месяцев и включает несколько основных шагов: В процессе оформления сделки банк также может обратиться к государству за субсидированием части процентной ставки. В случае, если сельская ипотека была оформлена под более высокий процент, чем было обещано, правительство выплачивает разницу. Документы от продавца недвижимости: