Аналитики предсказали рост платежей по ипотеке в 2023 году

07 марта 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Условия для покупки квартиры в ипотеку в 2023 году ухудшатся, отметили эскперты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Аналитики рынка предсказали ухудшение условий ипотеки в 2023 году. По их данным, повысится средняя ставка, средний срок по ипотеке увеличится до 27 лет, а средний платеж достигнет 30 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство Национальные Кредитные Рейтинги (НКР). Средний платеж по ипотеке увеличится до 30 тысяч рублей. С предыдущим годом будет рост на 12,5%, отмечается в НКР .

. Средняя ставка может вырасти до 9% во втором квартале, следует из данных НКР. В Центральном Банке России отметили, что на первое февраля показатель средней ставки был на уровне 7,86%. Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин сообщил, что ставки по рыночным программам могут дойти до 12-13%.

Возможно до 27 лет будет увеличен средний срок ипотеки в России по итогам 2023 года. В НКР отметили, что за год срок увеличится на три года или на 12%, по сравнению с 2022. 27 лет — это половина от ожидаемой жизни россиян после наступления совершеннолетия.

Средние суммы ипотечного кредита не вырастут в 2023 году. Ожидается, что показатель останется на уровне примерно четырех миллионов рублей.

Эккерты из НКР отметили, что изменения на рынке будут связаны с предстоящим ужесточением регулирования со стороны ЦБ и ростом ставок. Граждане России могут оформить ипотеку по льготным условиям. Например, человек может взять ипотечный кредит для покупки жилья в сельской местности или на Дальнем Востоке. Также можно оформить льготную ипотеку по сниженной ставке. В декабре 2022 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки до 1 июня 2024 года, передает РАПСИ.

Аналитики рынка предсказали ухудшение условий ипотеки в 2023 году. По их данным, повысится средняя ставка, средний срок по ипотеке увеличится до 27 лет, а средний платеж достигнет 30 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство Национальные Кредитные Рейтинги (НКР). Граждане России могут оформить ипотеку по льготным условиям. Например, человек может взять ипотечный кредит для покупки жилья в сельской местности или на Дальнем Востоке. Также можно оформить льготную ипотеку по сниженной ставке. В декабре 2022 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки до 1 июня 2024 года, передает РАПСИ.